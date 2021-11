Khedira: "Ich war nie ein Red-Bull-Trinker"

Nach der Last-Minute-Pleite von Union Berlin in Frankfurt und vor der kommenden Partie gegen Ex-Klub Leipzig hat sich Rani Khedira zu einer Menge verschiedener Themen geäußert - auch zum neuen Hertha-Trainer Tayfun Korkut.

Einen besseren Gesprächspartner konnten Berliner Medienvertreter an diesem Montag fast nicht finden. Rani Khedira vom 1. FC Union deckte in einer virtuellen Runde fast alle Themen ab, die den Bundesliga-Fußball in der Hauptstadt betreffen.

Khedira berichtete über die Auswertung der 1:2-Niederlage des 1. FC Union bei Eintracht Frankfurt. Als Ex-Leipziger konnte er über seine Zeit und Erfahrungen beim nächsten Gegner RB erzählen. Und unter dem neuen Hertha-Trainer Tayfun Korkut hat Khedira auch schon gearbeitet. Aber der Reihe nach.

Union mal wieder hinten nicht ganz dicht

Union war in der Bundesliga in Frankfurt hinten heraus zum wiederholten Male nicht ganz dicht. Wie schon in den vorhergehenden Auswärtsspielen beim 1. FC Köln (2:2) und beim VfB Stuttgart (1:1) gingen in den Schlussminuten Punkte verloren.

In Frankfurt kam der K.o.-Schlag zum 1:2 in der 95. Minute. "Es ist ärgerlich. wenn man schon das 1:1 in einem wirklich schwachen Spiel von uns erzielt hat und trotzdem mit leeren Händen nach Hause fährt", sagte Khedira. "Wir wissen aber, dass wir es deutlich besser machen müssen, um Punkte in der Bundesliga mitzunehmen."

Wir müssen uns die Frische irgendwie anders holen. Rani Khedira zur Belastung durch die internationalen Spiele

Selbstkritisch räumte der 27 Jahre alte Khedira ein, selbst nicht das beste Spiel in Frankfurt gemacht zu haben. Das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass er bereits in der 58. Minute ausgewechselt wurde. Die Reisestrapazen, die mit dem Flug vom Europacupspiel bei Maccabi Haifa nach Frankfurt einhergingen, wollte Khedira nicht als Ausrede gelten lassen. "Wir sind Profis und wir wollen in diesem internationalen Wettbewerb auch überwintern. Wir müssen uns die Frische irgendwie anders holen und cleverer spielen, um die unnötigen Meter durch Ballverluste zu sparen", so Khedira.

Im nächsten Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen RB Leipzig wollen es Union und Khedira besser machen. Ansporn soll die Leistung im letzten Auftritt zu Hause gegen Hertha BSC (2:0) sein. Obwohl es bei Leipzig aktuell coronabedingt und sportlich nicht rund läuft, glaubt Khedira an eine schwere Aufgabe. "Leipzig ist es gewohnt, international zu spielen. Sie haben den Druck, im nächsten Jahr Minimum die Europa League zu erreichen. Dann müssen sie quasi schon wieder gewinnen", so Khedira.

Red Bull? Khedira bevorzugt Wasser

Mit etlichen Leipzigern spielte Khedira zwischen 2014 und 2017 (54 Pflichtspiele) noch zusammen. Trainer Jesse Marsch kennt er, weil der US-Amerikaner mal in einem Wintertrainingslager der Leipziger hospitierte. Unter Trainer Ralf Rangnick lernte Khedira in Leipzig Dinge über Pressing, die er so vorher nicht wahrgenommen hatte.

Obwohl Khedira zwischen 2017 und 2021 vier Jahre lang für den FC Augsburg (127 Pflichtspiele) absolvierte, betonte er, nun zu 100 Prozent Unioner zu sein. Die Getränkedosen des Ex-Klubs mochte Khedira anscheinend nicht. "Ich war nie ein Red-Bull-Trinker. Ich bin der Wassertyp." In der Rolle des Wasserträgers beziehungsweise lauffreudigen zentralen Mittelfeldmannes konnte sich Khedira bei Union einen Stammplatz erarbeiten.

Khedira über Korkut: "Ein unglaublich toller Mensch"

Der Trainerwechsel bei Hertha BSC von Pal Dardai zu Tayfun Korkut spielt für Khedira eher eine untergeordnete Rolle. Es gibt aber auch eine persönliche Note, weil Khedira im Nachwuchs des VfB Stuttgart vor zehn Jahren von Korkut trainiert wurde. "Tayfun ist unabhängig vom Fußball ein unglaublich toller Mensch. Er hat viel erlebt, er hatte große Trainer und viele Stationen im Ausland", sagte Khedira. "Er kann Charaktere sehr gut führen und besitzt eine klare Spiel-Idee. Er ist in meinen Augen ein toller Fußballtrainer."