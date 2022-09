Khedira fordert "mindestens einen Punkt" - Rönnow kehrt zurück

Nach dem verpatzten Auftakt ist Union Berlin am Donnerstag in Braga gefordert. Trainer Urs Fischer kann dabei wohl wieder auf seinen Stammtorhüter zurückgreifen.

Union Berlin steht nach der Auftaktpleite in der Europa-League-Gruppenphase zwar noch nicht unter immensem Druck, aber zumindest ein wenig unter Zugzwang, wenn die Eisernen ihr Ziel erfüllen und europäisch überwintern wollen. Beim 0:1 gegen Royale Union Saint-Gilloise zeigte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer die bislang schwächste Vorstellung der laufenden Saison.

Nun muss bei Sporting Braga am Donnerstag eine gehörige Leistungssteigerung her, wenn die ersten Zähler eingeheimst werden sollen. "Wir sollten mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen", forderte Vize-Kapitän Rani Khedira, der den letzten Donnerstag als "nicht so gut" bezeichnete. Im Heimspiel gegen die Belgier fanden die Köpenicker vor allem in der Offensive keine Lösungen, das Bollwerk zu durchbrechen.

Viel einfacher dürfte es gegen den Gruppenfavoriten Braga auch nicht werden. Obwohl die Portugiesen um einiges offensiver zu Werke gehen werden als jüngst die Belgier. Daher bieten sich zwangsläufig mehr Räume für Union. Aber vor allem im Angriff und auf den Flügeln ist Sporting mit einer Menge Qualität ausgestattet. Das zeigt auch das Torverhältnis.

Braga kommt mit starker Offensive

Bereits 21 Tore hat der Tabellenzweite der Primeira Liga erzielt, kein Team traf öfter. Insbesondere Neuzugang Simon Banza (5 Tore) und der ehemalige portugiesische Nationalspieler Ricardo Horta (3 Tore) machten dabei auf sich aufmerksam. "Braga ist sehr erfolgreich in die Saison gestartet. Sie haben eine erfahrene Mannschaft, versuchen das Zentrum zu schließen und sind dabei gut organisiert. Hinzu kommen Spieler, die Partien entscheiden können", beschrieb Fischer den kommenden Kontrahenten. Sein Gegenüber, Bragas Cheftrainer Artur Jorge, entgegnete: "Es wird eine Partie mit großer Intensität. Wir müssen fokussiert und diszipliniert auf unserer Mission sein."

Für das Vorhaben, aus Braga etwas Zählbares mitzunehmen, muss Unions Coach Fischer - wie bereits beim 1:0 über den 1. FC Köln - auf Danilho Doekhi und Morten Thorsby verzichten. Dafür steht Torhüter Frederik Rönnow, der jüngst wegen einer Sprunggelenksverletzung noch passen musste, wieder zur Verfügung.