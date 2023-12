Khedira: "Dann hast du vielleicht auch nicht mehr verdient"

Union Berlin kann sich nach dem Champions-League-Aus einzig und allein auf die Bundesliga konzentrieren. Rani Khedira fordert wieder die Grundtugenden.

Nach der Hälfte der Spielzeit, also quasi mit einem Bein, stand Union Berlin in der Europa League. Aber einmal mehr geriet der Akku der Spieler im zweiten Durchgang sukzessive in den roten Bereich, was sich vor allem im mentalen Bereich bemerkbar gemacht hat. Zu viele Konzentrationsfehler leisteten sich die Eisernen, was Real Madrid wiederum eiskalt auszunutzen wusste.

Ein Grund, weshalb die internationale Reise nun vorbei ist. Mit nur zwei mickrigen Zählern rangiert Union in der Gruppe C auf dem letzten Platz. Bisher gab es mit Bayern München (2002/03) und Borussia Dortmund (2017/18) nur zwei deutsche Klubs, die punktetechnisch genauso schlecht abgeschnitten haben.

"Es war mehr drin, aber auf dem Niveau entscheiden einfach Kleinigkeiten", fasste Rani Khedira die Champions-League-Saison treffend zusammen. Vor allem bei den beiden Duellen mit Sporting Braga wäre durchaus mehr drin gewesen. "Wenn man in Braga 60 Minuten in Überzahl spielt, hast du vielleicht auch nicht mehr verdient. Von daher haben wir in diesem Wettbewerb auch zu viele Fehler gemacht", so der Vize-Kapitän weiter.

Und so können sich die Eisernen nun voll und ganz auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren. Dort würden aber "komplett andere Spiele" auf das Team zukommen, so Trainer Nenad Bjelica. "Real Madrid ist ein anderes Level. Nicht nur für Union Berlin. Auch für andere deutsche Vereine." Er habe aber dennoch gesehen, dass "wir gegen solch einen Gegner mithalten können".

Von Augenhöhe waren die Berliner dann doch meilenweit entfernt

Wahrlich haben die sich Köpenicker teuer verkauft, aber von Augenhöhe waren die Berliner dann doch meilenweit entfernt. Einmal mehr hatte Bjelica das System umgestellt, diesmal in einem kompakten 5-3-2 spielen lassen, wobei sich im Aufbauspiel situationsbedingt ein 4-2-3-1 ergeben hat. Es wird spannend zu sehen sein, wie oft der Kroate die Formation noch wechseln wird und seine Schützlinge damit vielleicht nicht sogar ein wenig überfordert.

Vermutlich wird er am Samstag in Bochum wieder auf das 4-1-4-1 zurückgreifen, was beim Erfolg gegen Gladbach (3:1) gut gefruchtet hat. "Wenn man als Team agiert, kann man erfolgreich sein. Das muss die Grundbasis für alles sein", fordert Khedira wieder die gleichen Tugenden wie gegen die Fohlen.