Khedira beendet Beraterjob beim VfB - Eine Spur führt zum DFB

Sami Khedira beriet den VfB Stuttgart seit September 2022 - nun endet dieses Engagement. Der Weltmeister von 2014 orientiert sich um, möglicherweise Richtung DFB.

Sami Khedira legte als Spieler eine Weltkarriere hin, die 1995 beim VfB Stuttgart begann und für den Mittelfeldspieler mit der Deutschen Meisterschaft 2007 im Schwabenland den maximalen Erfolg mit sich brachte.

Bei seinem Ex-Klub stieg der heute 36-Jährige im September 2022 als Berater ein, zusammen mit seinen ehemaligen Weggefährten Philipp Lahm und Christian Gentner. Ähnlich wie Matthias Sammer bei Borussia Dortmund stand Khedira als sportliche Berater Vorstandsboss Alexander Wehrle und der weiteren Klubführung zur Seite.

Dieses Engagement, das zunächst auf die vergangene Spielzeit angelegt war, aber auch in einen Sportvorstandsposten hätte münden können, endete am Freitag. Dies gab der VfB offiziell bekannt.

"In einer schwierigen Phase keine Sekunde gezögert"

Die Trennung erfolgt ohne großes Getöse - Khedira will sich umorientieren und gibt deshalb diesen Beraterjob wieder auf. "Sami Khedira hat in einer für den VfB sehr schwierigen Phase keine Sekunde gezögert, seinem Heimatverein mit seiner Expertise zu helfen und in beratender Rolle tätig zu werden. Sami war vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit an ein sehr wichtiger Faktor", sagte Wehrle.

Die Beendigung der Zusammenarbeit überschrieb der VfB mit der Zeile "erfolgreich abgeschlossen". In Wehrles Worten liest sich dies so: "Insgesamt hat Sami die Erwartungen und Ziele mehr als erfüllt und mit seiner Arbeit unterstrichen, dass er nicht nur ein großartiger Fußballer war, sondern auch als Stratege, Experte und Funktionär vor einer großen Zukunft im Fußball steht. Sami möchte und wird weitere Schritte auf diesem Weg gehen."

Seit Januar beim DFB im Gespräch

Wohin es Khedira ziehen wird mit dieser Umorientierung ist weiterhin offen. Eine Spur könnte den Weltmeister von 2014 und Champions-League-Sieger mit Real Madrid (2014) zum DFB führen, für den er in 77 Länderspielen sieben Tore erzielte. Beim Verband könnte er in die Rolle eines Sportdirektors schlüpfen.

Schon im Januar diesen Jahres wurde Khedira wie auch seine Nationalelf-Kollegen Per Mertesacker und Benedikt Höwedes für diesen Posten als mögliche Kandidaten genannt, um zusammen mit Sportchef Rudi Völler oder nach dessen Abschied nach der EM 2024 beim DFB einzusteigen.

Zum Abschied vom VfB, der in Wehrles Wahrnehmung kein endgültiger ist ("Sami ist und bleibt ein Ratgeber und treuer Freund des VfB"), sagte Khedira: "Als Alex Wehrle mich fragte, ob ich ihn und den VfB für ein Jahr unterstützen könne, musste ich nicht lange überlegen, denn es war einfach Ehrensache für mich. Das Jahr war nicht einfach und durchaus intensiv, aber ich denke, dass wir sehr gute Voraussetzungen geschaffen und Strukturen vorbereitet haben."

Mit diesen Erfahrungen will er nun die nächste Aufgabe im Fußball angehen. Zur Zeit weilt er allerdings noch in Australien bei der Frauen-WM.