KFC Uerdingen: Neuer Antrag auf Insolvenzverfahren

Der Drittliga-Absteiger KFC Uerdingen hat erneut einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

"Nachdem ein fest zugesagtes Darlehen, das in der Saisonplanung ein wichtiger Baustein von vielen war, kurzfristig doch nicht bereitgestellt wurde" sei dieser Schritt unausweichlich gewesen, hieß es am Dienstag in einer Vereinsmitteilung der Krefelder. Der finanziell schwer gebeutelte Klub hat eigenen Angaben zufolge am Dienstagmorgen beim Amtsgericht Krefeld den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Der Verein, der aufgrund fehlender Lizenzauflagen von der 3. Liga in die Regionalliga West abgestiegen ist, sieht in dem Verfahren aber auch "eine Chance". "Wir haben nun die Möglichkeit, den KFC Uerdingen endgültig von allen hinterlassenen Altlasten zu befreien", meinte Vorsitzender Damien Raths. Der Verein habe "dennoch bis zur letzten Minute alles versucht, diesen Schritt umgehen zu können, da ein Insolvenzverfahren natürlich auch mit Unwägbarkeiten verbunden ist." Vorläufiger Insolvenzverwalter ist Dr. Christoph Niering.

Trotzdem könne der Spielbetrieb in der Regionalliga bei den Krefeldern starten. Durch "konkrete Angebote" und "konservativ gerechneten Ticketeinnahmen" sei dies gesichert. In der Liga muss der KFC wegen dem Verfahren aber mit einem Abzug von neun Punkten rechnen. Das sei laut Raths "ein dickes Brett". "Wir werden jedoch alles dafür tun, eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die auch unter diesen Umständen die Möglichkeit hat, die Klasse in der Regionalliga zu halten."