KFC Uerdingen kehrt in die Grotenburg zurück

Nach fast vier Jahren kehrt der KFC Uerdingen in sein heimisches Stadion, die Grotenburg zurück.

Wie der Regionalligist mitteilte, erhielt er vom Verband die Bestätigung, am 23. April gegen den VfB Homberg wieder in der Grotenburg spielen zu dürfen. "Heute ist ein großartiger Tag für den KFC Uerdingen 05, seine Fans und Mitglieder und die Stadt Krefeld", freute sich der KFC am Freitag.

"Alle Beteiligten sind froh, dass wir endlich wieder echte Heimspiele in der Grotenburg erleben können", wird Stadtdirektor und Sportdezernent Markus Schön in einer Pressemitteilung der Stadt Krefeld zitiert. "Hoffentlich wird das der endgültige letzte Turboschub, dass der KFC am Ende noch die Klasse halten kann."

Der Vorverkauf für das Spiel des Vorletzten gegen den Letzten der Regionalliga West wurde auch schon eröffnet, zunächst nur für Vereinsmitglieder. "Am Montag wird auch der freie Vorverkauf starten. Wir öffnen die Blöcke K und L auf der Haupttribüne und einen Stehplatzblock in der Westkurve", sagte Vorstandsmitglied Andreas Scholten. Da noch keine Sitzschalen vorhanden sind, erhält jeder Zuschauer auf der Haupttribüne leihweise ein Sitzkissen.

Wegen einer aufwändigen Sanierung des Stadions musste der DFB-Pokalsieger von 1985 (damals noch als Bayer Uerdingen) seine Heimspiele zuletzt in Düsseldorf, Duisburg, Velbert oder Lotte austragen. Bei der Sanierung der Arena halfen auch viele Fans, sie sollen über 5000 Arbeitsstunden freiwillig investiert haben.