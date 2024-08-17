Transfermeldung

Bestätigt
17.08.24 - 10:59

KFC Uerdingen holt Sané an die Grotenburg

Sané, Kim
vereinslos vereinslos
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05

Der KFC 05 Uerdingen verstärkt sich weiter. Kim Sané soll den Angriff beleben. Der offensiv variabel einsetzbare 29-Jährige spielte zuletzt für die SG 09 Wattenscheid, war seit über einem Jahr aber vereinslos. Ein Engagement in Ahlen im Winter scheiterte noch.

