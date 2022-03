KFC Uerdingen holt Lipinski zurück nach Krefeld

Der KFC Uerdingen hat einen Neuzugang für die neue Saison bekanntgegeben.

Der KFC Uerdingen rüstet sich für die neue Saison - voraussichtlich in der Fünftklassigkeit. imago images/Picture Point

Vom Oberligisten 1. FC Bocholt wechselt Alexander Lipinski (26) im Sommer zum Noch-Regionalligisten.

Für den Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr in altbekannte Gefilde. "Krefeld ist meine Heimat, und ich freue mich, in der nächsten Saison wieder hier spielen zu können", sagt der gebürtige Krefelder, der nach drei Jahren in den USA seit 2020 für Bocholt spielt.

"Beim KFC in diesem geilen Stadion zu spielen mit den Fans im Rücken wird für mich etwas ganz Besonderes sein. Ich werde alles dafür tun, um mit dem KFC Erfolge feiern zu können", so Lipinski weiter.

Finanziell gelangen Uerdingen nach turbulenten Monaten tatsächlich wieder erste Erfolge, sportlich dagegen ist der Abstieg aus der Regionalliga West so gut wie besiegelt.