KFC Uerdingen: Der Fall Ponomarev geht vor Gericht

Die finanzielle Pleite des ehemaligen Drittligisten KFC Uerdingen im Sommer 2021 hat ein juristisches Nachspiel. Nun wird es vor dem Amtsgericht Krefeld zur Hauptverhandlung gegen Ex-Präsident Mikhail Ponomarev kommen.

Weil er gemeinsam mit zwei ebenfalls im Visier der Ermittlungsbehörden stehenden Ex-Geschäftsführern knapp 100.000 Euro veruntreut haben soll, wurde der ehemalige Uerdingen-Präsident und -Investor Mikhail Ponomarev Anfang April vom Amtsgericht Krefeld zu zehn Monaten auf Bewährung sowie einer Geldauflage von 10.000 Euro verurteilt. Doch da Ponomarev Einspruch gegen den Strafbefehl einlegte, kommt es demnächst zur Hauptverhandlung.

Der konkrete Vorwurf gegen Ponomarev lautet dabei: Beihilfe zur Untreue in zwei Fällen im Zeitraum Januar 2019 bis Dezember 2020. So soll der heute 49-jährige Russe zum Nachteil des KFC unberechtigterweise einen geleasten Mercedes S400 genutzt haben: "Durch Annahme und Nutzung des Fahrzeugs im Tatzeitraum habe der Beschuldigte die Untreue in Höhe von 67.589,19 Euro der gesondert Verfolgten zum Nachteil des Gesellschaftsvermögens im Tatzeitraum unterstützt", heißt es von der Staatsanwaltschaft. Ponomarev habe damals in keinerlei Arbeitsverhältnis zur KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH gestanden.

30.000 Euro Bargeld

In einem zweiten Fall geht es um Bargeld in Höhe von 30.000 Euro, die Ponomarev durch einen der damaligen Geschäftsführer von den Geschäftskonten erhalten haben soll. Durch die Entgegennahme des Bargeldes habe der Beschuldigte die Untreue unterstützt, lautet der Vorwurf.

Ponomarev, der in Uerdingen einen gewaltigen Schuldenberg von fast zehn Millionen Euro hinterließ, sorgte auch nach seinem skandalumwitterten Engagement beim KFC immer wieder für Schlagzeilen. So tauchte er nach Station FC Wacker Innsbruck erst im vergangenen Dezember in den Niederlanden im Umfeld des FC Den Bosch auf.

Mit den Nachwehen der Ära Ponomarev sind die Krefelder derweil bis heute beschäftigt: Nach seinem Ausstieg beim KFC musste der Klub Insolvenz anmelden. Inzwischen kickt der einstige Europapokal-Teilnehmer und DFB-Pokalsieger von 1985 wieder in der fünftklassigen Oberliga.