KFC Uerdingen: Das Konstrukt gerät mal wieder ins Wanken

Sowohl sportlich, aber vor allem finanziell, befindet sich der KFC Uerdingen 05 derzeit abermals in Schieflage. Der Verein muss augenscheinlich einen steinigen Weg beschreiten, beim Ziel sich breiter aufzustellen.

MEHR ZUR OBERLIGA NIEDERRHEIN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nicht weniger als vier Insolvenzverfahren hat der ehemalige Bundesligist KFC Uerdingen 05 in seiner jüngeren Vergangenheit bereits hinter sich gebracht. Ein fünftes düsteres Kapitel ist zumindest nicht ganz auszuschließen. Daran wird auch die Finanzspritze durch das seit Wochen ausverkaufte Top-Spiel am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Niederrheinpokal gegen den ebenfalls angeschlagenen Drittligisten MSV Duisburg voraussichtlich nur wenig ändern, die zu erwartenden Einnahmen dem Klub aber zumindest guttun. Für die Partie gegen die Zebras wurden alle 2.500 Tickets - mehr Zuschauer sind wegen der Sicherheitsauflagen im Krefelder Stadion an der Grotenburg nicht zugelassen - innerhalb kurzer Zeit abgesetzt.

Der KFC, der in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein nach einem allenfalls durchwachsenen Saisonstart trotz des jüngsten 6:0-Heimsieges gegen den SC Union Nettetal lediglich auf Platz acht und damit im Niemandsland der Tabelle rangiert, sorgte in den zurückliegenden Wochen fast ausschließlich für negative Schlagzeilen. Nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich steckt der Traditionsklub in der Krise. Wieder einmal.

Offene Forderungen der Berufsgenossenschaft

Finanzielle "Altlasten", die vom neuen KFC-Vorsitzenden Marc Schürmann (seit Juni im Amt) mit 300.000 Euro beziffert werden, sorgen für mächtig Unruhe. Zwar konnten die Spieler- und Trainergehälter bislang bedient werden, von ein paar Tagen Verzögerung abgesehen. Dennoch ist die Lage beim ehemaligen Europapokal-Teilnehmer und DFB-Pokalsieger von 1985 äußerst angespannt. Sorgen bereiten etwa ausstehende Beiträge für die Berufsgenossenschaft (VBG), offenbar in sechsstelliger Höhe. Forderungen der VBG für das Jahr 2022 und einen Vorauszahlungsbescheid für 2023 konnte der Verein bislang wegen fehlender Rücklagen nicht begleichen.

In einem Offenen Brief wandte sich der Vorstand deshalb an seine Mitglieder, Fans, Sponsoren, Freunde und Partner, um die prekäre Situation zu erklären. Dabei äußerte der Verein Verständnis für die Unruhe in der Stadt und in der Fanszene. Der KFC wolle nicht mehr - wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen - "auf Investoren, Mäzene, Alleinherrscher und Sonnenkönige setzen, sondern sich insgesamt breiter aufstellen, um Gelder zu generieren". Die Tilgung eines Großteils der Verbindlichkeiten wäre "kein Problem", wenn jeder Sponsor auch seinen finanziellen Verpflichtungen und Versprechen nachkommen würde, heißt es weiter. Bleiben jedoch eingeplante Zahlungen aus, dann gerät das Gesamtkonstrukt unmittelbar ins Wanken.

So herrschte vor dem Ligaspiel gegen SC Union Nettetal reichlich Redebedarf. Die Vorstandsmitglieder Marc Schürmann und Sebastian Thißen erklärten der Mannschaft im Rahmen einer Krisensitzung die Situation und kündigten an, alles dafür zu tun, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig wollten sie von den Spielern aber auch wissen, warum es beim KFC sportlich nicht nach Wunsch läuft.

Großes Vertrauen in John

Am neuen "starken Mann" im sportlichen Bereich, Marcus John, liege es jedenfalls nicht, so das Ergebnis. Der 49-Jährige ist beim KFC seit dem Frühjahr als Trainer und Sportlicher Leiter in Doppelfunktion tätig, brachte bereits reichlich Erfahrung mit. Den SC Düsseldorf-West führte er in die Oberliga, den aktuellen Uerdinger Ligakonkurrenten SV Straelen zum Aufstieg in die Regionalliga West. Vor seinem Wechsel an die Grotenburg hinterließ John beim 1. FC Bocholt seine Spuren, schaffte mit dem Regionalliga-Aufsteiger als Sportlicher Leiter und zweimaliger Interimstrainer den Klassenverbleib. Damit legte er auch den Grundstein für den aktuellen Bocholter Höhenflug in Deutschlands vierthöchster Spielklasse (Platz drei, punktgleich mit Spitzenreiter 1. FC Bocholt).

Beim Traditionsverein KFC Uerdingen 05 ist John ebenfalls angetreten, um den Klub zumindest zurück in Liga vier führen. Trotz aller Probleme blickt er zuversichtlich nach vorne. "Der deutliche Sieg gegen Nettetal war extrem wichtig, um wieder Ruhe in den Verein zu bekommen", sagt John gegenüber dem kicker. "Die Mannschaft ist stark genug, um ganz oben mitzuspielen", ist John von seinem Kader weiterhin überzeugt. "Die Partie gegen den MSV Duisburg ist im Hinblick auf die zusätzlichen Einnahmen und auch unter sportlichen Gesichtspunkten ein Bonusspiel für uns. Die Zebras sind uns im physischen und athletischen Bereich überlegen. Dennoch werden wir als klarer Außenseiter alles versuchen" gibt sich John kämpferisch.

Wir müssen lauter, ekliger und für jeden Gegner unangenehm zu spielen sein. Marcus John, Trainer KFC Uerdingen

Vor allem erwartet John, der vom spielenden Co-Trainer und Ex-Bundesligaprofi Levan Kenia unterstützt wird, in Zukunft von seinen Spielern ein ganz anderes Auftreten als in der Anfangsphase der Saison. Auswärts wurden aus vier Spielen nur zwei Punkte geholt und drei Treffer erzielt. "Ich will, dass das Team die Basics auf den Platz bekommt. Wir müssen lauter, ekliger und für jeden Gegner unangenehm zu spielen sein", so der KFC-Trainer, der mehrfach den nötigen Kampfgeist und die Widerstandsfähigkeit vermisste.

Personell können die Krefelder wieder mit Alexander Lipinski (27) planen. Der Offensivspieler hat seinen Kreuzbandriss auskuriert und scharrt mit den Hufen. "Alex könnte gegen den MSV für einen Kurzeinsatz in Frage kommen", verrät John. Auch Mittelfeldspieler Hinata Gonda (21) ist nach seinem Bänderriss am Ellenbogen wieder eine Option. Definitiv fehlen wird dagegen Innenverteidiger Leonel Kadiata. Der 29-Jährige wurde bereits am Knie operiert, befindet sich im Aufbautraining und wird erst im Januar zurückerwartet.