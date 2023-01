Keymer über Schach-Betrug: "Befürchte, wir haben noch gar keine Vorstellung"

Der Skandal um Weltmeister Magnus Carlsen und US-Großmeister Hans Niemann erschütterte die Schach-Welt. Der deutsche Schnellschach-Vizeweltmeister Vincent Keymer (18) geht in einem Zeit-Interview davon aus, dass es viele unbekannte Betrugsmöglichkeiten gibt.

Vergangenes Jahr war Schach wegen Carlsens schwerer Betrugsvorwürfe gegen Niemann in die Negativschlagzeilen geraten. Der Norweger hatte zunächst angedeutet und dann direkt geäußert, dass der US-Teenager verstärkt betrogen habe. Beweise blieb Carlsen allerdings schuldig. Niemann, der eingestanden hatte, bei Online-Turnieren zweimal betrogen zu haben, verklagte den Weltmeister und andere daraufhin auf jeweils 100 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Rufschädigung.

"Das Thema beschäftigt die ganze Schachwelt. Es ist ein ernstes Problem", sagt Keymer in einem Interview in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit". "Unter sehr guten Spielern kann ein winziger Hinweis während einer Partie einen großen Unterschied bedeuten. Es gibt Sachen, die man als Mensch am Brett nicht sieht. Und wenn man da plötzlich einen Hinweis kriegt, ist das irrsinnig viel wert."

Gegenmaßnahmen seien schwierig, da die Betrugsmöglichkeiten noch weitgehend unbekannt seien. Im Zuge der Carlsen-Niemann-Fehde war Letzterem sogar de Betrug mit Hilfe von Sexspielzeug unterstellt worden. Niemann hatte angeboten, gerne auch nackt in einem abgeschotteten Raum spielen zu können, um seine Unschuld zu beweisen. Ein Untersuchungsbericht des Internetportals Chess.com ergab, Niemann habe wahrscheinlich in mehr als 100 Online-Partien betrogen.

"Die Diskussion hat auch etwas Positives"

"Ich befürchte, wir haben noch gar keine Vorstellung davon, welche Mittel und Wege es da geben könnte", meinte Keymer. Es sei an der Zeit, sich zu überlegen, was man tun könne: "Das wäre eine Aufgabe für Verbände, Turnierveranstalter, Schachplattformen und natürlich den Weltschachverband." Die zuletzt ausgelöste Diskussion habe "auch etwas Positives, indem sie mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkt und das Bewusstsein dafür schärft, dass da etwas geschehen muss".

Dass auf dem Level der Top-Großmeister viel betrogen werde, wolle sich Keymer aber nicht vorstellen. "Wir haben ja sehr viel Zeit investiert, um so gut zu werden. Aber sicher weiß ich das natürlich nicht", sagte der 18-Jährige. "Wenn man das Gefühl hat, betrogen zu werden, kann man sich nicht mehr konzentrieren und keine normale Partie mehr spielen."

Für Keymer lief es am Brett zuletzt sehr gut. Bei der Schnellschach-WM in Kasachstan landete er nur einen halben Punkt hinter Sieger Carlsen auf Platz 2. "Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dem Traum, einmal Weltmeister zu werden, so schnell näher zu kommen." Das Gefühl, dass er nicht mehr besser werden kann, hat Keymer aber noch nicht.