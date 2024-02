Kevin Wimmer: 60 Karten für das Wunder von Bratislava

Ein Spiel wie jedes andere? Oder doch eines für die Geschichtsbücher? Ganz sicher ist sich Slovan-Trainer Vladimir Weiss vor der Partie gegen Sturm Graz offenbar noch nicht. Anders als Kevin Wimmer, der das "Unmögliche" auch dank der Unterstützung von Freunden und Familie möglich machen will.

Aus Bratislava berichtet Nikolaus Fink

"Wir brauchen beinahe ein Wunder." Allzu groß war der Optimismus von Slovan-Bratislava-Trainer Vladimir Weiss nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel der Conference-League-Zwischenrunde bei Sturm Graz nicht mehr. Sechs Tage und einen klaren Liga-Erfolg bei Schlusslicht Zlate Moravce (4:1) später klang der 59-Jährige dann schon wieder etwas zuversichtlicher. Und schlug bei der Pressekonferenz vor dem Rückspiel dementsprechend andere Töne an.

"Wir dürfen auf kein Wunder hoffen", meinte Weiss am Mittwoch. "Es ist ein normales Spiel. In Graz haben wir in der ersten Hälfte sehr gut gespielt. Hoffentlich gelingt uns das auch morgen." Sein Team werde sich "natürlich bemühen, die drei Tore zu schießen". Ein Aufstieg Slovans wäre gleichbedeutend mit einer Premiere: Noch nie konnte eine slowakische Mannschaft im Europacup einen Drei-Tore-Rückstand wettmachen.

Rund 20.000 Tickets verkauft

Weiss kann im Rückspiel wieder auf Kevin Wimmer setzen. Der Österreicher hatte in Graz noch gesperrt gefehlt. "Ich hoffe, dass wir das Unmögliche schaffen, aber wir können die Situation richtig einschätzen", betonte der Innenverteidiger. Es werde sehr schwer, drei Tore mehr als Sturm zu schießen. "Aber wir werden alles versuchen." Der Plan ist klar: "Wir wollen Sturm von der ersten Minute weg unter Druck setzen. Hoffentlich gelingt uns das vor unseren Fans." Bislang wurden für das Spiel rund 20.000 Tickets verkauft, darunter 2.200 an die Gäste aus Graz.

Wimmer selbst erwarb über 60 Karten für Freunde und Familie. "Die glauben auch noch alle daran", sagte der 31-Jährige, der das Aufeinandertreffen zwischen Sturm und seinem Ex-Verein Rapid am Sonntag (1:1) "fast zur Gänze" live im Fernsehen verfolgte. Und bei der Elf von Christian Ilzer mangelnde Frische ausmachte. "Es wäre für Rapid sicher mehr möglich gewesen." Dennoch habe man einmal mehr gesehen, dass Sturm "jederzeit in der Lage ist, Tore zu schießen".

Slovan in heimischer Liga souverän

Während Slovan die heimische Meisterschaft nach 20 Spieltagen mit zwölf Punkten Vorsprung auf den MSK Zilina souverän anführt, bekam der slowakische Meister in Graz vor allem in der zweiten Halbzeit die Grenzen aufgezeigt. "Die Gegner sind vielleicht ein bisschen besser eingestellt auf uns. Sie wissen um unsere Stärken in der Offensive", meinte Wimmer in Bezug auf die Unterschiede zwischen Ligabetrieb und Europacup. "Natürlich ist es international noch einmal ein bisschen schwieriger."

Am Donnerstag werde es laut Weiss angesichts des Hinspiel-Resultats auch entscheidend sein, keinen Treffer zu kassieren. Wimmer dürfte bei diesem Unterfangen eine entscheidende Rolle spielen. "Er möchte sich natürlich zeigen. Er ist in Österreich sehr bekannt", so der Slovan-Cheftrainer. "Das kann dazu führen, dass er seine beste Leistung bringt. Und außerdem hat er 60 Eintrittskarten gekauft."