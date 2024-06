Kevin Bukusu folgt seinem Bruder Herdi an die Lohmühle

Nach Herdi hat der VfB Lübeck auch seinen Bruder Kevin Bukusu unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Innenverteidiger erhält einen Einjahresvertrag an der Lohmühle. Ausgebildet wurde Kevin ebenso wie Herdi bei Bayer 04 Leverkusen, wo er über 60-mal in den Junioren-Bundesligen sowie viermal in der UEFA Youth League zum Einsatz kam. Seit Anfang des Jahres war der Defensiv-Spezialist vereinslos. "Nachdem er jetzt ein sportlich schweres Jahr hinter sich hatte, sind wir davon überzeugt, dass er bei uns zu alter Stärke zurückfinden kann und dann in der Regionalliga eine tragende Rolle spielen wird", erklärt Sportchef Sebastian Harms.