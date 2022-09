Ketzers Lucky-Punch lässt Hankofen gegen Rain feiern

In einer Nachholpartie des 2. Spieltags sicherte sich SpVgg Hankofen-Hailing gegen den TSV Rain/Lech drei späte Punkte. Während der Aufsteiger ins Mittelfeld vorrückt, bleibt die Situation für Rain angespannt.

Höhepunkte waren am Dienstagabend im Nachholspiel zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und dem TSV Rain/Lech rar gesät. Die Gäste taten sich - wie schon in der gesamten Saison - schwer, in die gefährlichen Räume vorzudringen. Eine nennenswerte Chance gab es für die Rainer im ersten Durchgang. Nachdem Beck den Ball verschenkt hatte, jagte Müller das Leder nach Schraufstetter-Ablage allerdings über das Tor (45.). Aber auch die Platzherren, die zwei Gelegenheiten notierten, zündeten kein Offensivfeuerwerk ab. Dobruna köpfte einen Freistoß in die Arme von Eutinger (32.), Lermer verfehlte das Tor nach Wagner-Zuspiel ebenfalls deutlich (36.).

Hälfte zwei startete mit einer Torannäherung der Gastgeber, allerdings landete der Schlenzer von Wagner erneut in den Armen von Eutinger (48.). Wie schon in den ersten 45 Minuten war Hankofen aktiver. Gefährlich wurde es aber erst gegen Ende. Einen Flugkopfball von Wagner zehn Minuten vor dem Ende lenkte Eutinger noch um den Pfosten. Gegen Ketzers Volleyschuss, nachdem Lermer mit dem Kopf servierte, war allerdings auch er machtlos (87.). Das 1:0 brachte noch einmal Tempo ins Spiel. Erst scheiterte Wagner nach einem Tänzchen mit der Rainer Hintermannschaft erneut an Eutinger, ehe Benz im Gegenzug von der Sechzehnerkante nur Zentimeter am linken Pfosten vorbeischoss. Kurz darauf war Schluss und der vierte Sieg des Aufsteigers perfekt.