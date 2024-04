Kettemann schließt vorzeitigen Knorr-Transfer aus

Juri Knorr will die Rhein-Neckar Löwen spätestens im Sommer 2025 verlassen. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zeigt sich verständnisvoll, glaubt aber nicht an einen frühzeitigen Abschied.

Juri Knorr will die Rhein-Neckar Löwen verlassen. Ingrid Anderson-Jensen

Seit Dienstag ist es offiziell, dass Juri Knorr die Rhein-Neckar Löwen im Sommer 2025 verlassen möchte. Dabei will der Regisseur von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen, um sich sportlich zu verändern.

"Ich kann das auf der menschlichen Ebene nachvollziehen, auch wenn es echt schade ist, dass wir ihn verlieren", sagt Jennifer Kettemann bei Dyn über den Wechselwunsch von Knorr. Dabei bestätigt sie, dass der Nationalspieler sich ein Umfeld wünscht, "in dem er sich mehr auf den Handball fokussieren kann".

Knorr-Wechsel im Sommer? "Planen mit ihm"

Möglicherweise könnte er diesen Zustand schon in der kommenden Saison eintreten. Zumindest wurde zuletzt immer wieder spekuliert, dass der 23-Jährige schon in diesem Sommer seine Zelte in Mannheim abbricht und nach Aalborg geht.

Doch diese Gerüchte scheinen sich nicht zu bewahrheiten. "Wir planen nächste Saison mit ihm und er freut sich auch sehr auf die Saison", erklärt die Löwen-Geschäftsführerin.

Zwar ist der Abgang ein "schweres" Thema für den Verein, doch Kettemann hat auch viel Lob für den Mittelmann übrig. "Also wenn man sich als Geschäftsführerin einen Prozess wünschen würde, dann würde er so ablaufen, so offen und ehrlich. Wir haben sehr frühzeitig sehr vertrauensvoll miteinander gesprochen", berichtet sie.

Nun muss die Löwen-Chefin aber den Blick nach vorne richten. "Das wird eine Herausforderung, einen adäquaten Ersatz zu finden", glaubt sie. Als Nachfolger wurden bereits Manuel Zehnder und Luca Witzke gehandelt.