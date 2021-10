Kessler: "Sie werden uns alle nicht unterschätzen!"

Erst am Dienstag treffen sich die Profis des 1. FC Köln wieder zum Training. Dann wird Ellyes Skhiri immer noch mit Knieproblemen pausieren müssen, er wird das Spiel gegen Bayer Leverkusen mit ziemlicher Sicherheit nicht auf dem Rasen erleben.

Dies ist - ebenso wie das Fehlen von Jonas Hector - eine deutliche Schwächung für die Kölner, da beißt die Maus keinen Faden ab. Was Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler auch nicht verhehlen will: "Jonas Hector ist unser Kapitän, wenn er ausfällt, dann fehlt uns jemand, den wir nicht eins zu eins ersetzen können. Das Gleiche gilt für Ellyes Skhiri: Er hat im Laufe der letzten Jahre bewiesen, dass er einer unserer wichtigsten Spieler ist. Deshalb ist es keine Überraschung, dass mit dem Ausfall der beiden auch ein gewisser Qualitätsverlust verbunden ist."

Dieser allerdings sei nicht der "ausschlaggebende Grund" gewesen für das Debakel in Sinsheim. Da sah Kessler vielmehr Defizite im Zweikampfverhalten und der Handlungsschnelligkeit: "Die Mannschaft hat sich nicht hängen gelassen. Aber wir haben nicht das abgerufen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat: Wir sind nicht so gut in die Zweikämpfe gekommen. Stattdessen sind wir in einigen Situationen zurückgewichen, in denen wir hätten dranbleiben müssen." Dieses Fehlverhalten schafft Räume für den Gegner, der muss dann noch nicht einmal zwingend in Überzahl sein. Es reicht, wenn die Zuordnungen fehlen und der entstehende Raum genutzt wird.

Keine Panik - "wir sind auf einem sehr guten Weg"

Mit Leverkusen, Dortmund und Union Berlin warten nun drei Gegner, die den Kölnern in Normalform alles abfordern werden: "Sie werden uns alle nicht mehr unterschätzen", weiß Kessler, "diesen Respekt hat sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen erarbeitet." Nun den eingeschlagenen Weg in Frage zu stellen, das kommt in Köln für keinen in die Tüte: "Für uns geht es darum, dass wir in diesen Spielen unseren Weg weitergehen", sagt Kessler. Und der Ex-Profi prophezeit: "Dabei wird es immer wieder Rückschläge geben." Niemand in Köln habe Platz sechs gefordert, deshalb werde man jetzt auch nicht panisch, weil ein Spiel verloren ging. Das Ziel ist weiterhin klar definiert: "Wir möchten die Klasse halten. Dies so früh wie möglich. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg."