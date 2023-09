Keßler sagt DFB ab

Sie wurde als mögliche neue Sport-Geschäftsführerin gehandelt, nun hat Nadine Keßler dem DFB einen Korb gegeben. Sie will ihre aktuelle Rolle fortführen.

Der DFB sucht einen neuen Bundestrainer, und auch bei der Besetzung für die Geschäftsführung Sport ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Am Sonntag sagte mit Nadine Keßler eine Kandidatin ab.

"Ich fühle mich geehrt, dass der DFB an mich herangetreten ist, um den Posten des Geschäftsführers Sport in meinem Land, für das ich gespielt habe, zu besetzen, aber ich habe letzte Woche entschlossen, mich von den Gesprächen zurückzuziehen und möchte meine derzeitige Rolle mit ganzem Herzen weiterführen", sagte die 35 Jahre alte Ex-Nationalspielerin am Sonntag.

Keßler, die ihre aktive Karriere 2016 wegen anhaltender Knieprobleme mit 28 Jahren beendet hatte, arbeitet seit sieben Jahren für die UEFA und ist dort derzeit als Abteilungsleiterin für den Frauenfußball zuständig. Sie danke dem europäischen Fußballverband dafür, dass dieser sie "ermutigt" habe, diese Möglichkeit zu prüfen", und wünsche dem DFB "viel Glück bei der Suche nach dem/der bestmöglichen Kandidaten/Kandidatin".

Der DFB will noch zwei Posten besetzen

Seit dem Rücktritt von Oliver Bierhoff als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie im Nachgang der miserablen WM 2022 ordnet sich der DFB in diesem Bereich neu. Zuletzt war Hannes Wolf zum Direktor für die Bereiche Nachwuchs, Training und Entwicklung aufgestiegen, außerdem sollen noch eine Direktorenstelle Frauenfußball und für die Geschäftsführung Sport neu besetzt werden.

"Sie wäre nicht bei uns auf dem Radar gelandet, wenn sie nicht auch sehr viele Attribute mitbringt in das Profil, was wir uns zurechtgelegt haben", hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf Ende August über Keßler gesagt und Gespräche mit der Weltfußballerin von 2014 bestätigt. Zuvor waren auch die Verhandlungen mit Sami Khedira gescheitert.

Als Spielerin war Keßler für den 1. FC Saarbrücken, den 1. FFC Turbine Potsdam und den VfL Wolfsburg aufgelaufen und mehrmals deutsche Meisterin, DFB-Pokal- und Champions-League-Siegerin geworden. Außerdem absolvierte sie 29 Länderspiele (zehn Tore) und gewann 2013 den EM-Titel.