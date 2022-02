Kessler lobt die Entwicklung und warnt vor Blütenträumen

Wer den 1. FC Köln mit 32 Punkten und auf Tabellenplatz sechs relativ gesichert sieht, dem mag die aktuelle Situation Recht geben. Aber: relative Sicherheit bedeutet eben auch immer ein Stück Unsicherheit. Und deshalb darf Thomas Kessler mit Verständnis rechnen für diese Binsenweisheit: "Mit 32 Punkten bleiben wir nicht in der Liga."

Der Ex-Profi und heutige Lizenzspieler-Chef der Kölner legt sogar noch nach, gräbt tief in der Kiste der Fußball-Weisheiten und fördert dabei Bekanntes zu Tage: "Unser Ziel bleibt, dass wir die 40 Punkte und den Klassenerhalt frühzeitig packen. Über alles andere brauchen wir uns keine Gedanken machen." Treibende Blütenträume im Keim ersticken, das ist aktuell Gesetz in Köln, eines, dem sich sogar Anthony Modeste unterwirft: "Wir haben noch viel vor. Aber erst einmal wollen wir in der Liga bleiben und die 40 Punkte holen", so der Stürmer nach dem Euphorie-Shot gegen den SC Freiburg.

Der Sieg bedeutet etwas, weil er gegen eine starke Mannschaft errungen wurde, weil man ohne Gegentor blieb und weil deutliche Zeichen der Weiterentwicklung registriert werden dürfen. Wenn das Spiel kein einsamer Ausreißer nach oben war, dann zeigte es deutlich, dass Steffen Baumgart und sein Trainerteam diesen Kader auf ein anderes Niveau gehoben haben. Kesslers Analyse: "Das Spiel am Samstag hat gezeigt, dass uns ein neuer Entwicklungsschritt gelungen ist. Wir haben den Sieg nicht nur über die Zeit gebracht, sondern auch auf die verschiedenen Situationen im Spiel reagiert. Der SC Freiburg hat sich sehr gut auf uns eingestellt und deshalb mussten unsere Spieler im Spiel auf Ideen kommen, wie man bestimmte Situationen löst, die man vorher vielleicht anders geplant hatte. Ich finde, das hat die Mannschaft gestern sehr gut umgesetzt."

Am deutlichsten wurde dies in der Schlussphase, als die Kölner sich geschickt der drohenden Umklammerung der Freiburger entzogen, sie auch spielerisch ins Leere laufen ließ. Den letzten Ansturm der Gäste konterte man zunächst mit vielbeiniger Leidenschaft und dann fußballerisch. Die letzten Aktionen gehörten den Kölnern, die beim Abpfiff tief in der gegnerischen Hälfte standen und nicht mehr - wie noch im Hinspiel, als spät das 1:1 für den SCF fiel - in Gefahr gerieten.

Platz 12 hatte Steffen Baumgart zu Saisonbeginn als akzeptablen Zieldurchlauf markiert. Auf den weist der FC aktuell acht Punkte Vorsprung auf. Das klingt sicher. Aber eben nur relativ.