Kessler: "Gas geben und die 40 Punkte holen"

Ein bisschen Erholung in Berlin am freien Wochenende, allerdings nicht ohne den Besuch an der "Alten Försterei" am Nachmittag. So ganz ohne Fußball geht es nicht für Steffen Baumgart, der darüber hinaus die Gelegenheit nutzte, zwei Teams unter die Lupe zu nehmen, auf die der FC noch treffen wird in dieser Saison.

Blick nach vorne: Thomas Kessler. imago images/Beautiful Sports