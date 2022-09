Keßler: "Das Interesse hat sich überall gesteigert"

Im Rahmen des Frauen-Bundesligastarts wurde in Frankfurt erstmals das "FF27-Forum - Frauen im Fußball" abgehalten, das verschiedene Themengebiete wie die Euphorie der EM, die Zukunft der Liga und die Erwartungen für die neue Bundesligasaison umfasste.

"Ich kriege die Begeisterung dieser EM gar nicht mit dem Wort 'Flop' zusammen" - die Antwort von Dr. Holger Blask (Geschäftsführer DFB GmbH & Co. KG) stand sinnbildlich für den Tenor, der beim FF27-Forum herrschte: Den großen Erfolg der Europameisterschaft gilt es künftig zu nutzen, um den Frauenfußball weiter voranzubringen.

"Die Begeisterung gibt es auch in anderen Ländern. Das Interesse hat sich überall gesteigert", stellte Nadine Keßler (Head of Women’s Football/UEFA) klar, während Werner Starz (Director Product Development bei Eurosport) im Rahmen der Podiumsdiskussion "Top oder Flop - Was bleibt von der Euro?" erklärte: "Die Begeisterung quer durch alle Bevölkerungsteile ist neu."

TV-Übertragungsrechte im Vordergrund

Im Vordergrund des Gesprächs standen auch die künftigen TV-Übertragungsrechte, die ab der Spielzeit 2023/24 erstmals separat ausgeschrieben werden. Der Vertrag läuft über vier Jahre. Man habe bereits mit allen denkbaren Partnern gesprochen, erklärte Blask, der bei allen Beteiligten "Begeisterung und Interesse" erkannt hat. Dass es künftig ein Spiel am Montagabend geben wird, sieht Blask als "Alleinstellungsmerkmal". Die künftigen Anstoßzeiten werden zusammen mit dem Erwerber der Medienrechte festgelegt. Bis zum Ende der Saison 2022/23 verbleiben die Rechte noch bei der Deutschen Telekom AG (Magenta Sport).

Das Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München am heutigen Freitagabend überträgt Eurosport live im Free-TV. In der Primetime am Freitagabend wehe allerdings "ein harter Wind", berichtet Starz, sodass ein Sender wie Eurosport auch ein entsprechendes "Feedback vom Markt" brauche.

Für Keßler steht so oder so fest: "Wir müssen jeden Tag etwas dafür tun, damit diese Aufmerksamkeit bleibt." Für die Bundesliga und deren weitere Professionalisierung hat die frühere Nationalspielerin große Hoffnungen. Und auch Ralf Kellermann (Sportlicher Leiter VfL Wolfsburg) blickte in der Podiumsdiskussion "Sport" optimistisch in die Zukunft: "Wir sollten uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir können international absolut mithalten, auch die Champions League gewinnen. Wir sollten alle mit ganz viel Selbstbewusstsein in die Saison gehen."

Voss-Tecklenburg fordert bessere Rahmenbedingungen

Kellermann lobte ebenso wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Kommunikation zwischen der Nationalmannschaft und den Vereinen, wobei vor allem die Bundestrainerin eine bessere Infrastruktur und gleiche sportliche Voraussetzungen in den Vereinen fordert: "Sportliche Leistungen entwickeln sich über die Rahmenbedingungen. Die Liga besteht nicht nur aus den Topklubs, da haben wir noch was zu tun. Jetzt müssen wir hartnäckig bleiben. Wir haben mit der Nationalmannschaft sportlich eine Basis geschaffen und müssen jetzt dranbleiben." Sowohl national als auch international, denn Voss-Tecklenburg blickt schon voraus: "Wir fahren als Vize-Europameister zur WM und wollten dort um den Titel spielen."