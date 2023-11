Kessel kündigt Kaderverkleinerung an

Eintracht Braunschweig hat einen stark aufgeblähten Kader mit über 30 Profis. Das ist zu viel, meint Sportdirektor Benjamin Kessel, will im Winter abspecken und ist damit einer Meinung mit Coach Daniel Scherning: "Ich habe 24 Feldspieler im Training. Das heißt, 14 können nicht spielen. Es ist unsere Aufgabe, in Richtung Winter zu schauen, aber auch perspektivisch für den Sommer." Naturgemäß zu den Kandidaten gehören wohl Spieler, die nur wenig Einsatzzeit bekommen haben und ins Hintertreffen geraten sind - wie beispielsweise Sommerneuzugang Rayan Philippe, der es an den letzten vier Spieltagen nicht mehr in den Spieltagskader schaffte.