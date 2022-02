Kerber und Petkovic in Doha in der 1. Runde raus

Früh ist das Tennisturnier in Doha für die beiden Deutschen Angelique Kerber und Andrea Petkovic schon vorbei, beide scheiterten in Runde 1.

Raus in Runde 1: Angelique Kerber. imago images/ZUMA Wire

Angelique Kerber wartet weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Die frühere Tennis-Weltranglistenerste aus Kiel scheiterte nach ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open auch beim WTA-Turnier in Doha durch das 6:4, 3:6, 2:6 gegen Jil Teichmann aus der Schweiz früh. Kerber war an Nummer 13 gesetzt.

Für Andrea Petkovic (Darmstadt) ist das Turnier ebenfalls nach der ersten Runde beendet. Die 34-Jährige unterlag der Schweizerin Viktorija Golubic mit 4:6, 4:6. Petkovic war über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen.