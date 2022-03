Kerber trifft in Miami auf Osaka - Siegemund schon ausgeschieden

Nach Indian Wells ist Miami: Das ATP Masters in Florida startete am Mittwoch - und Dominik Koepfer ist schon raus. Die Damen schlagen ebenfalls in Miami auf - Laura Siegemund musste sich ebenfalls schon geschlagen geben, Angelique Kerber hat einen schweren Brocken vor der Brust.

Naomi Osaka wird in der zweiten Runde auf Angelique Kerber treffen. IMAGO/UPI Photo