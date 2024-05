Kerber souverän - Siegemund sitzt erfolgreich nach

Unterschiedlich verlief ein Frauen-Trio der Donnerstag in Rom. Die Bilanz war mit zwei Spielerinnen in der nächsten Runde immerhin positiv.

Voran ging Angelique Kerber, die beim WTA-Turnier in der Ewigen Stadt nach ihrem lockeren Auftakt gegen Lauren Davis (USA) erneut mit einem Zweisatzsieg aufgewartet hat. Die 36 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin steht nach einer konzentrierten und souveränen Vorstellung und einem 6:3, 6:0-Erfolg gegen die an Position 17 gesetzte Russin Veronika Kudermetova in der dritten Runde.

Auch Siegemund gewinnt

Neben Kerber kam auch Laura Siegemund weiter. Die Filderstädterin setzte sich in ihrem am Vortag abgebrochenen Erstrundenmatch mit etwas Mühe mit 2:6, 6:4, 6:4 gegen Maria Lourdes Carle aus Argentinien durch. Auf die ebenfalls 36-Jährige wartet in der zweiten Runde nun auf Dajana Jastremska aus der Ukraine.

Kerber trifft in der nächsten Runde auf Alexandra Sasnovich oder Jekaterina Alexandrova. Die gebürtige Bremerin, die in ihrem Erstrundenmatch gegen Davis nur ein Spiel abgegeben hatte, drückte auch dem Duell gegen Kudermetova ihren Stempel auf. Zwar hielt die Russin im ersten Satz noch einigermaßen mit, streute gegen die zunehmend souverän auftretende frühere Weltranglistenerste aber immer wieder Fehler ein. Kerber, die sich in der italienischen Hauptstadt auch für die French Open (ab 26. Mai) in Stellung bringen will, blieb im zweiten Satz dann nach einem frühen Break unantastbar und beendete das Match nach nur 69 Minuten.

Nicht mehr im Turnier ist dagegen Tatjana Maria, die Darya Kasatkina aus Russland nur im ersten Durchgang Paroli bieten konnte und mit 5:7 und 1:6 verlor.