Kerber scheidet in Stuttgart in der ersten Runde aus

Während Novak Djokovic in Belgrad gerade so eine Niederlage abwenden konnte, verabschiedete sich die Angelique Kerber in Stuttgart bereits in Runde eins.

Kerber-Aus in Runde eins

Desillusioniert und mit feuchten Augen wusste Angelique Kerber die Lösung aus ihrem sportlichen Tief auch nicht sofort. Selbst vor Heimpublikum und bei einem ihrer Lieblingsturniere in Stuttgart ist der besten deutschen Tennisspielerin die erhoffte Wende zum Guten in einer bisher schwachen Saison nicht gelungen. Mit 6:3, 4:6, 4:6 verlor Kerber am Mittwochabend ihre Auftaktpartie gegen die Weltranglisten-Sechste Anett Kontaveit aus Estland. Erstmals steht sie bei ihrer zehnten Hauptfeld-Teilnahme am wichtigsten deutschen Damen-Turnier nicht in der zweiten Runde.

Nach der nächsten frühen Niederlage hatte es die 34-jährige Kielerin eilig. Nur eine halbe Stunde nachdem der letzte Punkt gegen Kontaveit verloren war, stellte sie sich der Presse. Ihr schwarzer Trainingsanzug passte zu ihrer Stimmung. Den nächsten Rückschlag nach einem überzeugenden ersten Satz und aufgrund einer zu hohen Fehlerquote muss sie erstmal verarbeiten. "Es ist natürlich traurig, dass ich jetzt hier nicht weiter spielen kann", sagte sie.

Nach den zwei Dreisatz-Niederlagen in Kasachstan, wo sie mit der deutschen Auswahl am vergangenen Wochenende die Finalrunde im Billie Jean King Cup verpasst hatte, hatte sich Kerber auf den Auftritt in Stuttgart gefreut. 2015 und 2016 hatte Kerber hier jeweils den Titel geholt. In der gewohnten Umgebung wollte sich die Weltranglisten-17. jetzt aus ihrem Negativtrend befreien.

"Am Ende muss man solche Matches einfach gewinnen", meinte Kerber. "Ich weiß ja, wie es ist. Ich habe das Gefühl ja schon öfter gehabt, wenn man eng dran ist und dann reicht es nicht. Dann braucht man ein Match, das mir das Turn-Around-Gefühl gibt, das Selbstvertrauen. Ich werde daraufhin arbeiten, dass ich das Gefühl bekomme."

Nach ihrer von einer Corona-Infektion beeinträchtigten Vorbereitung hat die ehemalige Weltranglisten-Erste in dieser Saison noch nicht ihre Topform erreicht. Bei den Australian Open und zwei weiteren Turnieren verlor die Wimbledonsiegerin von 2018 ihre Auftaktpartie. Nur in Indian Wells gelangen die bislang einzigen beiden Saisonsiege. Kontaveit war auch in den vergangenen Jahren eine Gegnerin, die ihr nicht lag: Nur eine von nun sechs Partien gewann Kerber.

Djokovic behält nach Rückstand die Oberhand

Der serbische Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine nächste frühe Niederlage gerade noch abgewendet. Bei seinem Heimturnier in Belgrad setzte sich der 34 Jahre alte Serbe am Mittwoch in seinem Auftaktmatch nach verlorenem ersten Satz mit 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) gegen seinen Landsmann Laslo Djere durch. Dank des knappen Erfolgs gegen den Weltranglisten-50. zog Djokovic ins Viertelfinale des Sandplatz-Turniers ein. Dort trifft der Topgesetzte auf Miomir Kecmanovic und damit erneut auf einen serbischen Tenniskollegen.



In Monte Carlo hatte der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger zuletzt nach wochenlanger Zwangspause aufgrund der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus sein Comeback verpatzt und war gleich in seinem Auftaktmatch ausgeschieden. Davor hatte Djokovic Ende Februar das Viertelfinale von Dubai überraschend verloren.