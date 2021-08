Kerber kehrt in Cincinnati auf Tennis-Tour zurück

Erstmals nach ihrem Halbfinal-Aus in Wimbledon wird Angelique Kerber in der neuen Woche wieder auf der Tennis-Tour spielen.

Die deutsche Nummer eins trifft beim Turnier in Cincinnati in der ersten Runde auf French-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari aus Griechenland. Die mit gut 1,8 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung dient der Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison, wo Kerber 2016 den Titel holte, beginnt in zwei Wochen in New York.

Die Weltranglisten-21. hatte sich mit starken Leistungen während der Rasensaison in diesem Jahr wieder in den Vordergrund gespielt. Wegen einer Oberschenkelverletzung sagte sie wenige Tage nach Wimbledon aber ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ab.

Petkovic scheitert in Qualifikation

Nicht mit am Start in Cincinnati ist dagegen Andrea Petkovic. Nach ihrem Sieg in Cluj scheiterte die Darmstädterin in der Qualifikation an Aliaksandra Sasnovich (Belarus).