Kerber in Miami ohne Chance gegen Osaka

In Miami stand Angelique Kerber bei ihrem Auftakt-Match der früheren Weltranglistenersten Naomi Osaka gegenüber. Die Deutsche verlor am Ende glatt. Jan-Lennard Struff ist aufgrund einer Verletzung ebenfalls raus.

Angelique Kerber (34) ist beim WTA-Turnier in Miami bereits in der zweiten Runde gescheitert. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel unterlag in ihrem Auftaktmatch der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (Japan) chancenlos mit 2:6, 3:6. In der ersten Runde hatte Kerber ein Freilos.

Die an Position 13 gesetzte Kerber kassierte im ersten Satz ein schnelles Break und kam nie richtig in die Partie. Nach nur 1:01 Stunden verwandelte Osaka, die vor etwas mehr als einer Woche in Indian Wells von einem beleidigenden Zwischenruf aus der Fassung gebracht und früh ausgeschieden war, ihren dritten Matchball zum Sieg. Auf ihrem Weg zum Wimbledon-Triumph 2018 hatte Kerber die japanische Starspielerin im Achtelfinale aus dem Weg geräumt.

Mit Kerber hat sich die letzte deutsche Spielerin aus dem Teilnehmerfeld in Florida verabschiedet. Laura Siegemund (Metzingen) und Nastasja Schunk (Ludwigshafen) waren in der ersten Runde ausgeschieden.

Struff gibt verletzt auf

Jan-Lennard Struff ist in Miami verletzungsbedingt bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Warsteiner gab am Donnerstag sein Spiel gegen den Spanier Pedro Martinez beim Stand von 3:6 und 0:2 wegen einer Blessur am Fuß auf. Zuvor war bereits Dominik Koepfer beim Masters in der ersten Runde nach einer 7:6 (10:8), 4:6, 4:6-Niederlage gegen den Amerikaner Mackanzie McDonald ausgeschieden.

Für Daniel Altmaier (Kempen) lief es nicht besser. Der 23-Jährige musste nach einem 4:6, 4:6 gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Jeffrey John Wolf ebenfalls in der ersten Runde die Segel streichen.

Oscar Otte (Köln) hingegen erreichte die zweite Runde durch einen 6:3, 6:4-Erfolg gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA. Der an Nummer zwei gesetzte Olympiasieger Alexander Zverev hat ein Freilos in der ersten Runde. Das Hartplatzturnier im US-Bundesstaat Florida ist mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotiert.