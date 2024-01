Kerber bringt das deutsche Team beim United Cup in Führung

Angelique Kerber hat mit ihrem ersten Einzelsieg nach ihrem Comeback das deutsche Team im Halbfinale des United Cup in Führung gebracht. Gegen die Australierin Ajla Tomljanovic setzte sich die 35-Jährige in drei Sätzen durch.

Angelique Kerber hat im Halbfinale des United Cups zwischen Deutschland und Gastgeber Australien ihr Einzel zum Auftakt gewonnen und das deutsche Team so in eine gute Ausgalngslage gebracht. Für die 35-Jährige war es der erste Sieg im vierten Spiel nach ihrer Babypause.

Kerber: "Wirklich großartiges Gefühl"

Mit einer Energieleistung setzte sich Kerber nach 2:34 Stunden mit 4:6, 6:2 und 7:6 gegen Ajla Tomljanovic durch. Nach einem durchwachsenen Start kämpfte sich die Kielerin immer besser in die Partie und ließ sich auch vom verlorenen ersten Satz nicht verunsichern. Dank ihrer starken Vorhand und guter Aufschläge kämpfte sich die 35-Jährige zurück ins Match und entschied den zweiten Durchgang für sich.

Im nervenaufreibenden dritten Satz ermöglichte sie beim Stand von 6:5 und eigenem Aufschlag per Doppelfehler der Australierin allerdings ein Break und musste in den Tie-Break. In diesem wehrte die frühere Wimbledon-Siegerin zunächst zwei Matchbälle gegen sich ab und brachte das deutsche Team mit einer Willensleistung schließlich mit 1:0 in Führung.

"Für mich ist es der erste Einzelsieg seit meinem Comeback, es ist ein wirklich großartiges Gefühl", sagte Kerber im Interview auf dem Platz: "Ich habe auch versucht, von den vorherigen Matches zu lernen. Jetzt hier so ein hartes Duell zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel. Es ist großartig, so ein Match vor den Australian Open zu haben."

Zverev kann das Finale perfekt machen

Alexander Zverev kann nun im Einzel gegen Alex de Minaur den Finaleinzug perfekt machen - zwei Match-Gewinne führen zum Weiterkommen. Das abschließende Mixed-Doppel hätte dann keine Bedeutung mehr. Im Finale würde Deutschland auf das polnische Team um die Weltranglistenersten Iga Swiatek treffen, das nach einem 3:0 gegen Frankreich als erster Final-Teilnehmer feststeht.