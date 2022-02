Kepa, die Pointe und Tuchels Selbstkritik

Das Finale des League Cups endete auf dramatische Weise. Der 22. Elfmeter flog in die Wolken - und verursachte eine Menge Fragen. Auch an Chelseas Coach Thomas Tuchel.

Die Frage stellte sich unweigerlich nach den 120 Minuten in Wembley: Welche Pointe würde dieses Elfmeterschießen im League-Cup-Finale wohl noch bereithalten? Wer würde dieses "Ausgerechnet er" wohl produzieren?

Würde Romelu Lukaku verschießen? Der Sieben-Ballkontakte-Stürmer, dessen Treffer - wie so viele andere auch - vor dem Showdown am Punkt nicht gezählt hatte? Oder vielleicht der Ägypter Mohamed Salah, der ja schon das Elfmeterschießen im Finale des Afrika-Cups verloren hatte? Auch, weil er als fünfter Schütze gar nicht mehr hatte antreten können. Oder Chelseas Jorginho mit seinem Hüpfer, der im EM-Finale an gleicher Stelle noch misslang? Nein, sie trafen alle. Und auch die drei Deutschen in Chelseas Reihen verwandelten.

Die Pointe, sie lieferten letztlich die Torhüter. Während Liverpools Ersatzkeeper Caoimhin Kelleher, ein ehemaliger Stürmer, locker einschoss, löffelte Chelsea-Schlussmann Kepa das Leder so weit über das Tor, als hätte er ein Field Goal schießen wollen. Der Spanier war unmittelbar vor Ende der Verlängerung extra eingewechselt worden. Im europäischen Supercup-Endspiel gegen Villarreal Ende August war dieser Schachzug Tuchels ja noch wunderbar aufgegangen. Kepa kam für Edouard Mendy, hielt zwei Elfmeter und verhalf den Blues so zum Titel.

Diesmal ging er nicht auf. Kepa hielt keinen der elf Elfmeter, obwohl nicht alle perfekt getreten waren - und verschoss dann auch noch kläglich.

Doch zum Sündenbock machte Tuchel sich selbst. "Wenn ihr jemandem die Schuld geben wollt, gebt sie mir. Ich treffe die Entscheidungen, und ich treffe sie nicht, um der Held zu sein", sagte der 48-Jährige nach dem Spiel. "Es ist hart, und wir fühlen mit ihm, aber geben ihm nicht die Schuld. Wir haben die Entscheidung wie schon vor dem letzten Elfmeterschießen getroffen, weil Kepa mit den Spielern täglich trainiert. Und sie wissen, wie gut er ist", so Tuchel weiter.

Bei Kepa hinterließ der Abend offensichtlich keine tieferen Spuren. "Fallen und aufstehen. Enttäuscht nach der großen Anstrengung während des Turniers. Wir arbeiten weiter. Danke an die Chelsea-Familie für Eure Unterstützung", schrieb der 27-Jährige auf Instagram.

...und dann schießt er einen der schlechtesten Elfmeter, die man je gesehen hat. Jamie Redknapp über Kepa

Ausgerechnet ein langjähriger Liverpool-Spieler polterte aber gewaltig gegen Tuchel, Kepa und die Entscheidung. "Das kommt davon, wenn man sich für schlauer hält, als man ist", sagte Jamie Redknapp nach der Partie. Für ihn sei unerklärlich, wie man auf die Idee kommen könne, dass man mit Mendy im Tor nicht gewinnen könne. "Es ist Unsinn, und es hat sich heute Abend als Unsinn erwiesen. Mendy ist einer der besten Torhüter der Welt, aber stattdessen setzt du Kepa ein." Das Ganze sei "lächerlich" gewesen.

Zudem kritisierte Redknapp, Sohn des langjährigen Trainers Harry Redknapp und Cousin der Chelsea-Legende Frank Lampard, Kepas Mätzchen bei den Elfmetern - schon im Supercup gegen Villarreal hatte der Spanier eine Gelbe Karte beim Elfmeterschießen wegen einer Unsportlichkeit kassiert. "Ich mochte sein Verhalten nicht, als die Elfmeter ausgeführt wurden - und dann schießt er einen der schlechtesten Elfmeter, die man je gesehen hat."

Mendy dürfte sich auch seinen Teil gedacht haben. Für den Senegal stand der Welttorhüter beim Afrika-Cup-Finale im Elfmeterschießen im Tor. Seine Parade verhalf dem Team damals zum Titel.