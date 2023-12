Kentin Mahé vor Abschied von Telekom Veszprem

Kentin Mahé wird den ungarischen Meister Telekom Veszprem im Sommer verlassen. Der Franzose wird damit nach sechs Jahren den Klub mit zahlreichen Titeln verlassen. Wohin der Weg des 32-Jährigen führt, ist hingegen ungewiss.

Kentin Mahé wurde in Paris geboren, doch Frankreichs Spielmacher durchlief seine handballerische Ausbildung in Deutschland, nachdem Vater Pascal 1999 vom AS Monaco zum TSV Bayer Dormagen wechselte. Vor seinem Wechsel zu Telekom Veszprem lief er auch für den VfL Gummersbach, den HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt auf.

Die Erfolge seines Vaters, der WM-Gold 1995 und WM-Silber 1993 holte und an den Olympischen Spielen von Barcelona (1992) teilnahm, konnte Mahé mittlerweile übertreffen. Goldmedaillen holte der Regisseur bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2017, der Europameisterschaft 2014 und den Olympischen Spielen von Tokio, die coronabedingt erst 2021 ausgespielt wurden.

Hinzu kommen noch Silber bei Olympia 2016 und der WM 2023 sowie Bronze bei der EM 2018 und der WM 2019. Auf Vereinsebene stehen Meisterschaften in Deutschland (2018) und Ungarn (2019, 2023) zu Buche, zudem drei Pokalsiege in Ungarn und drei Titel in der internationalen SEHA-Liga. Ein großer Titel fehlt in seiner Sammlung allerdings noch - die Handball Champions League konnte er bei drei Teilnahmen an der Endrunde in Köln und einer Finalteilnahme 2019 noch nicht gewinnen.