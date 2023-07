Kennzeichen verloren oder gestohlen: Was tun?

Laut ADAC kommen in Deutschland Jahr für Jahr rund 160.000 Auto-Kennzeichen abhanden - sei es, weil sie verlorengegangen sind oder gestohlen wurden. In jedem Fall ist rasches Handeln angesagt. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Darf ich ohne Kennzeichen fahren?

Nein. Egal, ob nur ein oder gleich beide Kennzeichen fehlen: Es droht ein Bußgeld von 60 Euro. Das gilt auch für die Fahrt zur Zulassungsstelle oder nach Hause. Allerdings lassen die Ordnungshüter mitunter Nachsicht walten und tolerieren ein beziehungsweise zwei gemalte Ersatzschilder, sofern glaubhaft gemacht werden kann, dass es gerade erst zu dem Verlust gekommen ist und man sich unverzüglich um Ersatz kümmert.

Kennzeichen-Verlust: Was sind die ersten Schritte?

Zunächst gilt es, den Verlust bei der Polizei zu melden. Wer sicher ist, dass er das Kennzeichen nur verloren hat, braucht diesen Gang zwar nicht unbedingt zu tun. Besser wäre er aber - und unerlässlich, wenn die Gründe für das Abhandenkommen der Schilder unklar sind, ein Diebstahl also nicht auszuschließen ist. Grund: Gestohlene Kennzeichen werden häufig für Straftaten verwendet. Gerne bringen Kriminelle die Schilder beispielsweise an einem gestohlenen Fahrzeug an, um es zu verschieben, auch Spritdiebstahl steht als Delikt im Raum. Wurde das Abhandenkommen des oder der Kennzeichen nicht polizeilich aktenkundig gemacht, kann es passieren, dass Straftaten wie die genannten auf den Fahrzeughalter zurückfallen.

Auf der Polizeidienststelle sollte man die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) vorlegen und sich ausweisen können. Gegebenenfalls werden die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben, der Fahrzeughalter bekommt dann eine Bestätigung der Diebstahlsanzeige.

Auch die Kfz-Versicherung muss unverzüglich über den Verlust informiert werden - schon um zu vermeiden, dass Schäden, die ein Fahrzeug mit den gestohlenen Kennzeichen verursacht hat, über die eigene Police abgerechnet werden.

Wo bekomme ich neue Kennzeichen her?

Sie müssen bei der zuständigen Zulassungsstelle beantragt werden, die dann auch die Fahrzeugpapiere umschreibt.

Erhalte ich meine alte Zeichenkombination zurück?

Nein. Aus Sicherheitsgründen wird sie für mehrere Jahre gesperrt.

Was braucht die Zulassungsstelle?

Personalausweis oder Reisepass, die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein), die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief), den Prüfbericht zur letzten Hauptuntersuchung und gegebenenfalls die polizeiliche Bestätigung der Diebstahlsanzeige. "Zudem verlangen die Behörden eine eidesstattliche Versicherung über das Abhandenkommen der Schilder", sagt Rechtsexperte Wolfgang Müller von der Ideal-Versicherung. Sinnvoll sei es, nach Möglichkeit das noch vorhandene zweite Schild vorzuzeigen beziehungsweise einzureichen.

Wenn das betroffene Fahrzeug einer Firma/einem Unternehmen gehört, ist der Auszug aus dem Handelsregister oder die Gewerbeanmeldung im Original oder in beglaubigter Kopie erforderlich. Gehört das Auto einem Verein, muss der Auszug aus dem Vereinsregister vorgelegt werden, wiederum im Original oder in beglaubigter Kopie.

Kann ich auch eine Vertretung schicken?

Ja. Er/sie benötigt dann allerdings eine unterschriebene schriftliche Vollmacht, seinen Ausweis und (in Kopie) den der Person, welche die Vollmacht erteilt hat.

Welche Kosten fallen an?

Für das Ausstellen des neuen Kennzeichens sowie das Umschreiben der Fahrzeugpapiere sind etwa 60 Euro einzukalkulieren. Außerdem werden rund 30 Euro für die neuen Nummernschilder fällig. Unter Umständen übernimmt die Kaskoversicherung die Kosten. Das muss durch einen Blick in den Versicherungsvertrag überprüft werden.

Und wenn der Verlust im Ausland passiert?

Dann wird es kompliziert. In jedem Fall muss die Angelegenheit bei der lokalen Polizei gemeldet werden. An neue Kennzeichen kommt man im Ausland aber nicht, und wenn beide Schilder fehlen, darf das Auto laut ADAC auch nicht mehr gefahren werden. Wenn genügend zeitlicher Spielraum und Zugriffsmöglichkeit auf die erforderlichen Dokumente besteht, kann eine Vertretungsperson zuhause mit den Formalitäten betraut werden, die dann die neuen Schilder an den Aufenthaltsort im Ausland schickt.

Ansonsten bleibt nur die (teure) Möglichkeit, das Fahrzeug per Abschleppdienst nach Hause transportieren zu lassen. Der Polizei am Heimatort muss der Verlust in jedem Fall angezeigt werden, auch die Versicherung gilt es wie geschildert zu informieren.