Kennt die Bundesliga: Bayern München holt Kompany als Trainer

Der FC Bayern München hat lange Zeit gebraucht, um einen neuen Trainer für die neue Saison zu finden. Nach dem verkündeten Aus von Thomas Tuchel hat es zunächst viele Absagen gegeben. Nun aber auch endlich eine Zusage.

Xabi Alonso wollte lieber bei Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen bleiben, Ralf Rangnick hatte erst Lust gehabt - und dann doch verkündet, weiterhin die Nationalmannschaft aus Österreich betreuen zu wollen. Und auch andere Lösungsideen für den Trainerposten beim FC Bayern verpufften.

Bis jetzt.

An diesem Mittwoch nun verkündete der FC Bayern München seinen neuen Coach. Sein Name: Vincent Kompany.

Der 38-jährige Belgier hat bis zuletzt den FC Burnley aus der englischen 1. Liga, der Premier League, trainiert. Nach dem Aufstieg dahin im letzten Sommer konnte Kompany mit seinem Team die Klasse aber nicht halten, der Verein stieg nun direkt wieder in die 2. Liga ab.

Einen guten Ruf hatte sich Kompany aber schon längst aufgebaut. Nun darf er ab der kommenden Saison zeigen, ob er auch mit dem FC Bayern in der Bundesliga Erfolge feiern kann. Nichts anderes als der Gewinn der Meisterschaft wird das Ziel sein.

Die Bundesliga kennt Kompany übrigens gut. Denn früher ist er selbst Profi gewesen und hat neben vielen Jahren als Kapitän bei Manchester City in England unter anderem auch in Deutschland gespielt. Für den Hamburger SV, der inzwischen seit Jahren in der 2. Liga spielt. Damals aber war der HSV mit dem FC Bayern in der 1. Liga, zwischen 2006 und 2008 spielte Kompany hier für den Klub aus dem Norden und absolvierte insgesamt 29 Bundesliga-Spiele.