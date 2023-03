"Kennt den Fußball in der Region" - Fortuna präsentiert neuen NLZ-Leiter

Neuerung an der Spitze des Düsseldorfer NLZ: Stefan Vollmerhausen soll ab April den bisher alleinigen Leiter Dominik Roll unterstützen. In der Vergangenheit sammelte der 50-Jährige Erfahrung an der Seitenlinie.

War zuletzt an der Seitenlinie der Wuppertaler U 19 unterwegs: Stefan Vollmershausen. Funke Foto Services