"Kennen sich hinten und vorne nicht aus": Schopps Ärger mit den Schiedsrichtern

Der Start in die Meistergruppe verlief für den TSV Hartberg mit einer 1:5-Niederlage gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg alles andere als erfreulich. Viel mehr als über die Auftaktpleite ärgerten sich die Oststeirer aber über die Leistung von Schiedsrichter Harald Lechner, auf den Coach Markus Schopp nach dem Spiel nicht gut zu sprechen war.

Hartberg kassierte direkt zum Start der Meistergruppe eine schmerzhafte 1:5-Pleite gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg. Daran hatte auch eine frühe Rote Karte von Abwehrspieler Ibane Bowat nach nur 22 Minuten seinen Anteil. Coach Markus Schopp meinte, über diese Rote Karte könne man diskutieren. Keine zwei Meinungen gab es für den Ex-Teamspieler zu einer Szene in der neunten Minute beim Stand von 0:0, als Fernando unabsichtlich, aber hart auf das Wadenbein von Jürgen Heil trat.

Laut Schopp war dies die entscheidende Situation der Partie. "Da hätte es Rot für Fernando geben müssen. Ich bin es leid, über solche Sachen zu diskutieren. In letzter Zeit sind zu viele Entscheidungen gegen uns getroffen worden, vielleicht, weil wir nur Hartberg sind", kritisierte der 50-Jährige. Auf "Sky" sagte Schopp über die Schiedsrichter: "Sie kennen sich hinten und vorne nicht aus."

Auch Kapitän Heil erzürnt

In der vergangenen Woche war dem TSV gegen Sturm Graz zu Unrecht ein Elfmeter verweigert worden, wie sogar die Liga in ihrem VAR-Rückblick zugab. "Wenn wir regelmäßig zehn gegen zwölf spielen, wird es schwer", erklärte Goalie Raphael Sallinger. "In vier oder fünf der letzten sechs Spiele wurden wir entscheidend benachteiligt."

Auch Heil war im "Sky"-Interview verärgert. "Wenn bei uns Diakite oder Sangare solche Fouls wie das von Fernando machen, kannst du sicher sein, dass sie mit Rot vom Platz gehen. Ich will da gar nicht Rot fordern, so etwas passiert in einem Spiel, aber wenn es bei uns Rot gibt, muss es in der Situation auch Rot geben."

Nach der Länderspielpause geht es für die Hartberger mit einem Heimspiel gegen den SK Rapid weiter. Gegen die Wiener konnte man die bisherigen beiden Spiele in der laufenden Saison jeweils knapp mit 1:0 für sich entscheiden.