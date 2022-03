Kennedy - in sechs Jahren von der Landesliga zur WM

Die Karriere von Jahn Regensburgs Abwehrspieler Scott Kennedy mutet märchenhaft an. Mit der WM-Teilnahme erfüllt er sich nun einen Traum.

Vor sechs Jahren spielte Scott Kennedy noch mit Traunstein in der Landesliga, vor fünf Jahren mit Amberg in der Bayernliga. Über den österreichischen Regionalligisten Grödig und den Zweitligisten Klagenfurt zog es den kanadischen Innenverteidiger 2020 nach Regensburg.

Seine Leistungen dort gefielen auch dem kanadischen Nationaltrainer John Herdman. Am 9. Juni 2021 feierte Kennedy sein Länderspieldebüt. Es folgten sieben weitere Auftritte in der WM-Quali. Und dort sorgte Kanada für Furore, ist im Winter bei der WM in Katar dabei.

Jubilar Kennedy: "Es ist eine große Ehre für mich"

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, diesen großen Erfolg gemeinsam mit meinem Team geschafft zu haben. Es ist eine große Ehre für mich", erklärt Kennedy, der am heutigen Donnerstag 25 Jahre alt wird.

Der Einsatz des Regensburger Defensivmanns am Samstag bei Hannover 96 (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist fraglich, weil er erst am Freitag von der Nationalelf zurückkehrt. "Wir hoffen, dass es Kennedy rechtzeitig schafft. Er hat heute Nacht nicht gespielt", berichtete Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic am Donnerstag. Beim 0:1 gegen Panama kam Kennedy nicht zum Einsatz.

"Ich glaube, er hat viel gefeiert, wenig trainiert", meinte Selimbegovic. "Müde vom Spielen ist er sicher nicht, man darf die Reise aber nicht unterschätzen." Der SSV-Chefcoach will nach der Rückkehr mit Kennedy über dessen Zustand sprechen.

Boukhalfa könnte Gimber ersetzen

Kapitän Benedikt Gimber fehlt in Niedersachsen nach einer Gelb-Sperre. Ihn könnte im defensiven Mittelfeld Carlo Boukhalfa ersetzen.