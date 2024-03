"Kenne Anders schon mein ganzes Leben": Eggert-Rückkehr zur SG offiziell

Es hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen angebahnt, seit Montag ist es offiziell: Anders Eggert kehrt im kommenden Sommer zur SG Flensburg-Handewitt zurück - und wird Assistent von Cheftrainer Nicolej Krickau.

Ab Sommer steht er bei der SG an der Seitenlinie: Anders Eggert. imago images

Eine Überraschung ist es nicht mehr, seit Montag hat die Personalie Anders Eggert aber Nägel mit Köpfen. Die SG-Spielerlegende tritt im kommenden Sommer die Nachfolge des scheidenden Mark Bult (Cheftrainer bei der HSG Nordhorn-Lingen) an - und assistiert somit künftig Nicolej Krickau. Der Däne kommt von KIF Kolding, wo er seit 2022 als Co-Trainer aktiv ist, und unterschreibt für zwei Jahre bei den Norddeutschen.

"Es ist für mich etwas ganz Spezielles, dass ich wieder zurück nach Flensburg komme", gesteht Eggert auf der Website des Bundesliga-Dritten offen ein: "Die SG ist immer ein Teil von mir geblieben, und ich habe mich immer noch wie ein kleiner Teil von ihr gefühlt. Dass ich jetzt die Möglichkeit bekomme, wieder richtig für diesen tollen Verein zu arbeiten, ist für mich sehr besonders."

Wir haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam als Trainerteam für den besten Verein zu arbeiten. Krickau über Eggert

Eine entscheidende Rolle bei der Rückholaktion spielte auch Krickau. "Ich kenne Anders schon mein ganzes Leben. Wir kommen beide von Brabrand und haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam als Trainerteam für den besten Verein zu arbeiten. Dass wir uns schon so gut kennen und die Chemie zwischen uns stimmt, ist von Vorteil", glaubt der SG-Coach. "Natürlich ist es auch für die SG eine schöne Geschichte, dass eine Legende zurück nach Flensburg kommt. Aber das Wichtigste ist, dass wir mit Anders einen Co-Trainer bekommen, der mit seinen Qualitäten der Richtige für uns ist. Ich finde, wir ergänzen uns beide sehr gut und ich bin mir sicher, dass er mehr als bereit ist, die SG zu verbessern."

Glandorf: "Anders kennt und lebt die Werte und Visionen unserer SG"

Eggert war von 2006 bis 2017 in Flensburg auf Linkaußen aktiv, gewann mit der SG in diesem Zeitraum 2012 den Europapokal der Pokalsieger, 2014 die Champions League und 2015 den DHB-Pokal. In der Saison 2010/11 wurde Eggert mit 248 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig. Bei seinem Abschied im Juni 2017 wurde der Publikumsliebling mit dem schelmischen Grinsen von Geschäftsführer Dierk Schmäschke zum Ehrenkapitän ernannt.

Geschäftsführer Holger Glandorf, der mit Eggert länger zusammenspielte, begrüßt die Personalie: "Anders kennt und lebt die Werte und Visionen unserer SG. Für uns als Verein und unsere Fans freut es mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Position als Co-Trainer mit einer wahren SG-Legende zu besetzen. Wir haben sehr gute Gespräche geführt und sind überzeugt, dass er die richtige Unterstützung für Nicolej ist."

Während Eggert in der restlichen Saison mit KIF Kolding noch gegen den Abstieg aus der ersten dänischen Liga kämpft, würde die SG gerne noch ein Champions-League-Ticket lösen. Allerdings ist das Spitzenduo aus Berlin (41:5 Punkte) und Magdeburg (38:6) bereits ein Stück weit enteilt - Flensburg steht bei 35:11 Punkten und damit knapp vor Rivale Kiel (34:12).