Kempf? Leistner? Dardai drückt in der Abwehr der Schuh

Am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) muss Hertha BSC in der 2. Liga beim Hamburger SV antreten. Im Volksparkstadion dürfte es für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai auch darauf angekommen, in der Defensive möglichst stabil zu stehen.

Allerdings hat der Bundesliga-Absteiger, was das Personal für die Defensive angeht, zurzeit die eine oder andere Sorge. Denn Hertha muss um das Mitwirken von der bisherigen Stamm-Innenverteidigung bangen. Beim 5:0-Erfolg im Pokal bei Carl Zeiss Jena fehlte bereits Marc Oliver Kempf wegen muskulärer Probleme an der Hüfte, zudem mussten Marton Dardai (wegen Knieproblemen) sowie Toni Leistner (wegen leichter Probleme am Oberschenkel) vorzeitig ausgewechselt werden. Der mittlere der drei Dardai-Söhne trainierte am Dienstagnachmittag wieder mit dem Team, während Kempf und Leistner ebenso wie Deyovaisio Zeefuik individuell arbeiteten. Ob das Duo am Samstagabend wieder spielfähig ist, steht derzeit noch nicht fest.

Uremovic macht auf sich aufmerksam

Wenn Kempf und Leistner ausfielen, stünden neben Marton Dardai noch Filip Uremovic sowie die beiden Youngster Linus Gechter (19) und Pascal Klemens (18) für die zentrale Abwehr zur Verfügung. Klemens wurde allerdings zuletzt als Sechser benötigt, auch Marton Dardai spielte in den Ligapartien bislang im zentralen Mittelfeld. In Jena hatten Uremovic und Gechter nach dem Ausscheiden von Marton Dardai und Leistner die Innenverteidigung gebildet. Uremovic hatte gar mit dem Tor zum 5:0 auf sich aufmerksam gemacht.

Neben Marton Dardai kehrte auch Florian Niederlechner am Dienstag wieder auf den Platz zurück. Der 32 Jahre alte Angreifer hatte sich im Liga-Heimspiel der Berliner am 4. August gegen den SV Wehen Wiesbaden eine Blessur am linken Oberschenkel zugezogen. Im Training dabei war auch Michal Karbownik. Der von Brighton & Hove Albion verpflichtete Mittelfeldakteur hatte das Pokalspiel in Jena wegen Schulterproblemen verpasst.