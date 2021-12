Kempf kehrt zurück - und hat Ito vor der Nase

Nach gut einem Monat Pause wegen einer Oberschenkelverletzung ist Marc Oliver Kempf wieder einsatzfähig. Doch der Innenverteidiger, der bis zum zehnten Spieltag gesetzt war, muss sich seinen Platz im Team des VfB Stuttgart erst wieder erkämpfen. Keine leichte Aufgabe, findet sein Trainer.

"Marc ist voll im Training aktiv, er ist eine Option für den Kader und auch für die Startelf", sagte Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel in Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr). Wegen Oberschenkelproblemen konnte der 26-Jährige seit Ende Oktober kein Spiel mehr bestreiten. Und während seiner Abwesenheit sammelte Hiroki Ito auf Kempfs Position links in der Dreierkette viele Pluspunkte.

"Hiro macht einen sehr guten Job", lobt Matarazzo den Japaner. "Man spürt eine gewisse Stabilität offensiv und defensiv. Wie er sticht, wie er Bälle abläuft, was für Diagonalbälle er spielt, er hat eine gewisse Ruhe am Ball. Deswegen hat Marc eine Aufgabe vor sich." Der VfB-Coach freut sich über den Konkurrenzkampf und versichert: "Es wird nichts geschenkt, der bessere Spieler steht auf dem Platz." Es gehe darum, wer bereit sei, das Spiel in Wolfsburg "mit Wucht und Intensität anzugehen".

Führich kehrt ins Individualtraining zurück

Generell freut sich Matarazzo, dass die Liste der Ausfälle beim zuletzt arg gebeutelten VfB kürzer wird: "Konkurrenzkampf tut uns gut." Auch Mittelfeldtalent Naouirou Ahamada ist wieder voll im Training und eine Option. Chris Führich ist nach einer COVID-19-Infektion immerhin zurück im Individualtraining, aber noch keine Option für das Spiel in Wolfsburg. Auch Ersatzkeeper Fabian Bredlow mache Fortschritte, man wolle aber bis zur Winterpause kein Risiko eingehen, so Matarazzo.

Wolfsburg soll ein schlechtes Gefühl bekommen

Der US-Italiener fordert von seinem Team in Wolfsburg Wachsamkeit, Aktivität und "volle Power" von Beginn an. Es gehe darum, den Gegner nach dessen Champions-League-Spiel unter der Woche so zu bearbeiten, "dass sie ein schlechtes Gefühl bekommen". Und darum, dieses Leistungslevel über 90 Minuten zu halten. Zuletzt verfiel der VfB gegen Hertha nach einer 2:0-Führung in den Verwaltungsmodus und verspielte den Sieg leichtfertig. Matarazzo übte daraufhin deutliche Kritik an dieser Passivität („Ein paar Spieler haben weniger gemacht, als wir gebraucht haben“). Nun müssen es die Spieler in Wolfsburg besser machen.