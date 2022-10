Kempf gegen Skeptiker: "Wir haben die Leute eines Besseren belehrt"

Hertha BSC verkaufte sich beim Gastspiel in Leipzig trotz klarem Rückstand teuer - was vor allem Trainer Sandro Schwarz frohen Mutes stimmte und mit "Liebe" erfüllte. Und auch Marc Oliver Kempf hatte etwas zu erzählen.

Das Positive überwog ganz klar bei den Hertha-Beteiligten am Samstagabend nach dem knappen 2:3 in Leipzig, als der Hauptstadtklub nach einem deutlichen 0:3-Pausenstand gegen bis dato vor dem Tor eiskalte RB-Akteure stark zurückgekommen war.

"Fußball ist ein geiler Sport", sagte Trainer Sandro Schwarz nach Spielschluss bei "Sky". "Wir hatten nach guter Anfangsphase den einen oder anderen Fehler zu viel, klar - es war aber kein 3:0-Spiel. Das haben wir in der Pause analysiert." Und eben mit Moral, mehr Offensivdruck und Leistungsbereitschaft zurechtgebogen: Dodi Lukebakio per Elfmeter und Stevan Jovetic brachten die Berliner wieder ran.

"Leistung wird immer der Faktor sein, um Ergebnisse zu erzielen", sagte Schwarz, der mit seinem Team zuletzt fünfmal in Folge nicht besiegt worden war (ein Sieg, vier Remis). "Wir wissen auch: Wir haben nur ein Spiel aus den letzten sechs verloren - klar, wir haben das eine oder andere Remis zu viel. Aber nochmal: Leistung wird immer der Faktor sein." Und die stimmt aus seiner Sicht aktuell, das Team entwickle sich weiter, wachse zusammen - was auch Schwarz' Freund und Trainerkollege Marco Rose sah.

Ich liebe sie für das, was sie gemacht haben. Sandro Schwarz

Der Tenor: Sollte die Alte Dame so weiterperformen, würden die Punkte schon kommen, auch wenn die Situation tabellarisch natürlich nicht allzu prickelnd aussieht im Moment. Das Schlussfazit von Schwarz passte dazu bestens: "Ich habe den Jungs auch gesagt: Es soll bitte nicht der Eindruck entstehen, dass wir jetzt nach diesem 2:3 glücklich nach Hause fahren. Das tun wir nicht. Dennoch war vieles - wie das Vorwärtsverteidigen in der zweiten Hälfte - schon großer Sport. Ich liebe sie für das, was sie gemacht haben. Wir müssen einfach dranbleiben, immer gierig bleiben - und es wird mit drei Punkten belohnt werden."

Kempf: "Das unterstreicht den Weg"

Hertha-Verteidiger Marc Oliver Kempf zeigte sich ebenfalls stolz auf sein Team nach dieser fast geglückten Aufholjagd - und hatte zudem ein paar Worte für so manch einen Zuschauer an diesem Samstagabend im Gepäck: "Diese Leistung nach dem 0:3 unterstreicht nochmal den Weg, den wir in den letzten Wochen gehen. Jeder, der das Ergebnis zur Halbzeit gesehen hat, ist davon ausgegangen, dass wir mit vier oder fünf Dingern nach Hause gehen. Wir haben viele Leute eines Besseren belehrt und haben eine gute zweite Halbzeit gespielt. Am Ende haben wir nur den Lucky Punch und leider den Ausgleich verpasst."