Kempf fehlt Hertha auf jeden Fall gegen den FCM

Hertha BSC hat am Sonntag gewonnen, muss jedoch vorerst ohne den Matchwinner aus dem Fürth-Spiel auskommen. Marc Oliver Kempf (29) hat sich verletzt.

Marc Oliver Kempf stand am Sonntag bei Hertha BSC im Mittelpunkt: Der 29-jährige Innenverteidiger avancierte im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth zum Matchwinner, im Alleingang sorgte er für den 2:1-Sieg der von Pal Dardai trainierten Alten Dame.

Hoffmanns Profi-Debüt glückt

Nach Kempfs zweitem Kopfballtreffer aber ging es für den Ex-Stuttgarter nicht weiter. Nur zwei Minuten nach dem Siegtor musste Kempf, der umgeknickt war, ausgewechselt werden. Für ihn kam der erst 18 Jahre alte Tim Hoffmann ins Spiel und gab sein Profi-Debüt.

Und das aus gutem Grund. Denn wie Hertha BSC am Montag bekanntgab, hat sich Kempf "eine Bänderverletzung" zugezogen. Somit wird der Abwehrspieler im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am kommenden Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "definitiv nicht zur Verfügung stehen", ließen die Hauptstädter via X verlauten.

Kann Kempf bald wieder mitwirken? Leistner kehrt zurück

Wie lange Kempf genau fehlen wird, ist nicht bekannt, auch zur Schwere der Blessur hat der Vereins nichts publik gemacht.

Was aber klar ist: Neben Kempf wird auch Stürmer Florian Niederlechner fehlen. Der Stürmer sah in der zehnten Minute der Nachspielzeit nach einem unnötigen Foul an Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota die Gelb-Rote-Karte. Dafür wird Kapitän Toni Leistner zurückkehren, der gegen Fürth eine Gelbsperre absaß.