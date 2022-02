Kempf debütiert gegen Bochum - als Duo mit Stark

An diesem Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet Hertha BSC mit der Partie im Olympiastadion gegen den VfL Bochum den 21. Spieltag. Von den vier Neuzugängen des Winters wird dabei einer auf jeden Fall in der Startelf stehen.

Hertha-Trainer Tayfun Korkut stellte im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag klar, dass Marc Oliver Kempf (27) von Anfang an auflaufen wird. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger, der vor neun Tagen vom VfB Stuttgart kam, "wird beginnen. Deswegen haben wir ihn geholt", so Korkut. Des Weiteren machte der Coach deutlich, dass auch Niklas Stark (26) in der Startelf stehen und ein Duo mit Kempf bilden wird. Wie einst im Frühsommer 2017, als beide mit der deutschen U 21 bei der EM in Polen den Titel holten.

Zudem baut Korkut vor allem wieder auf Stevan Jovetic (32). Der Offensivallrounder, der nach seiner Wadenverletzung beim 1:4 vor elf Tagen gegen Bayern München sein Comeback gegeben hatte, sei "gefühlt wie ein neuer Transfer für mich", so der Trainer, "wir sind zuversichtlich, dass er nicht nur dabei ist, sondern auch dann ein gutes Spiel macht."

Erster Kaderplatz für Lee?

Während von den weiteren Neuzugängen Kelian Nsona (19) nach seinem Kreuzbandriss noch nicht einsatzbereit ist, könnte der Südkoreaner Dong-Jun Lee (25) bereits am Freitag im Kader stehen. Lee, der am Mittwoch wieder in Berlin gelandet war, hat am Donnerstag sein erstes Training mit den neuen Kollegen absolviert. Und der Eindruck, den der neue Flügelstürmer hinterlassen habe, sei "sehr erfrischend" gewesen, so Korkut.

Abseits der Personalien rechnet der Hertha-Trainer am Freitag mit einem Kontrahenten, der "einen sehr klaren Fußball" spielt und "gute Umschaltmomente" hat. "Deshalb wird es wichtig sein, dass wir die Basics abrufen", so Korkut, der von seinem Team zudem "Mut" und "Spielfreude" erwartet. Dass Hertha in den beiden kommenden Partien auf Mitkonkurrenten im Abstiegskampf trifft und die Spiele damit besonders wichtig und richtungsweisend sind, weiß der 47-Jährige. Doch Korkut will sich von der schwierigen Ausganglage nicht aus der Ruhe bringen lassen: "Wir können jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch an die Sache ran", betont er.

Bobic fordert: "Politik muss das besser reflektieren"

Was die Kulisse angeht, so dürfen gegen Bochum erneut 3000 Anwesende im Olympiastadion sein. Dass die Politik am Mittwoch entschied, dass nun wieder bis zu 10 000 Zuschauer (maximal 50 Prozent der Kapazität) in die Stadien dürfen, registriert Fredi Bobic grundsätzlich mit Wohlwollen. Herthas Geschäftsführer Sport, zeigt sich allerdings mit der nackten Zahl "nicht zufrieden", wie er sagt.

Der ehemalige Nationalstürmer wiederholte seine Forderung vom Dienstag: "Wir müssen uns an den Kapazitäten der Stadien orientieren, prozentual." Das Olympiastadion sei bei 10 000 Zuschauern etwa zu 13,5 Prozent ausgelastet, während 10 000 im Stadion des Ligakonkurrenten Union Berlin eine Auslastung von etwa 45 Prozent bedeuteten. Aus diesem Grund reicht Bobic die aktuelle Regelung nicht: "Die Politik muss das auch ein bisschen besser reflektieren und das so anpassen, wie es sich gehört nach der Größe, wenn wir schon von Abständen sprechen."