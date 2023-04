Kempe: "Jeder will uns vom Thron reißen"

Rund zwei Monate musste Tobias Kempe wegen einer Knieverletzung pausieren. Pünktlich zum Endspurt im Aufstiegsrennen ist der 33-Jährige nun wieder zurück. Ein Trumpf für Darmstadt: Der Routinier weiß, wie Aufstieg mit den Lilien geht.

Ein kurzes Knacken im Knie, eine Behandlungspause und ein weiterer Versuch, doch dann die Erkenntnis: Es ist etwas Schlimmeres. Rund zwei Monate ist es her, dass sich Tobias Kempe im Spiel bei Hansa Rostock einen Innenband-Teilabriss zuzog. Gegen den Karlsruher SC (2:1) gab er am vergangenen Wochenende sein Comeback als Einwechselspieler, brachte die Führung mit über die Zeit. "Das Knie macht keine Probleme mehr, ist alles super verheilt. Ich fühle mich fit", sagt er.

Doch ob er im anstehenden Auswärtsspiel bei Holstein Kiel in der Startelf stehen wird, ist offen. Denn Trainer Torsten Lieberknecht ändert nur ungern ein erfolgreiches Team. Und nachdem die Standards - Kempes große Stärke - zuletzt eher harmlos waren, entsprang der Siegtreffer gegen den KSC aus einem von Fabian Schnellhardt geschlagenen Eckball. Trotzdem zeigte sich Lieberknecht kürzlich überzeugt: "Der Tobi wird mit Sicherheit noch den entscheidenden Standard schlagen, der dann zum Sieg führt."

"Man muss da die Kirche im Dorf lassen"

So war es bereits 2015 gewesen. Am letzten Spieltag machte er die Sensation mit einem Freistoßtor gegen St. Pauli höchstpersönlich perfekt. Kempe ist neben dem derzeit noch erkrankten Fabian Holland (32) der einzige verbliebene Spieler aus der damaligen Mannschaft. Seine Erfahrung könnte auch jetzt im Aufstiegskampf wieder ein Trumpf sein.

Parallelen zu damals will Kempe jedoch nicht ziehen. "Das waren ganz unterschiedliche Saisons. Von daher kann man das wirklich nicht so richtig vergleichen." Damals waren die Lilien als Aufsteiger großer Außenseiter, heute sind sie seit dem 12. Spieltag Tabellenführer. "Ein Aufstieg wäre auch dieses Jahr eine Sensation", sagt er nicht ohne Trotz. "Wir sind ja nicht jedes Jahr auf so einem Tabellenplatz. Man muss da die Kirche im Dorf lassen."

Kempe fordert Leidenschaft

Natürlich würde sich Kempe im fortgeschrittenen Alter den zweiten Aufstieg mit den Lilien wünschen. Aber da liege noch viel Arbeit vor der Mannschaft. Seine Marschroute für die ausstehenden fünf Partien der Saison: "Wir müssen die letzten Spiele gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen. Aber wir kriegen nichts geschenkt. Jeder will gegen den Tabellenführer gewinnen und uns vom Thron reißen. Das müssen wir mit voller Leidenschaft angehen."

Sightseeing in Kiel ist nicht das Ziel

Diese Leidenschaft wird auch in Kiel gefragt sein. "Die wollen uns die Punkte wegnehmen", sagt er grinsend. "Und stürmisch wird es. Da geht ja immer so ein Windchen auf dem Platz." Kiel habe den Lilien schon in der Hinrunde beim 1:1 am Böllenfalltor Schwierigkeiten bereitet. "Aber wir fahren da nicht hin, um Sightseeing zu machen."