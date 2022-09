Kempe: "Es gibt halt immer Idioten"

Ein Tor, ein Assist und ein Becher am Kopf: Darmstadts Tobias Kempe (33) stand beim 2:0 gegen Nürnberg mehrmals im Fokus.

Darmstadts Mittelfeldspieler Tobias Kempe lief in der Saison 2016/17 in der 2. Liga 26-mal für den 1. FC Nürnberg auf, erzielte dabei drei Tore. Danach kehrte der heute 33-Jährige zu den Hessen zurück. Am Samstag traf Kempe auf seinen Ex-Klub und brachte die Lilien mit seinem Führungstor und dem Assist zum 2:0-Endstand früh auf die Gewinnerstraße. Später wurde es unschön, da Kempe die "Zielscheibe" eines Becherwurfs war.

Es war Darmstadts erster Sieg nach zuvor drei Unentschieden und hievte das Team vom Böllenfalltor auf Rang drei. "Es war enorm wichtig, nach den drei Unentschieden, bei denen wir immer knapp am Sieg vorbeigeschrammt sind, gegen eine spielstarke Mannschaft zu gewinnen", sagte Kempe (Spieler des Spiels, kicker-Note 1,5) gegenüber dem kicker. "Wir waren diesmal eiskalt in den entscheidenden Situationen."

"Das sind keine Fans, sondern Unruhestifter"

Unschön wurde es in der 65. Minute, als Kempe nach einem Becherwurf aus dem Nürnberger Fanblock zu Boden gegangen war. "Dazu braucht man eigentlich nichts zu sagen. Die Bilder zeigen es auch", sagt Kempe, der am Kopf getroffen wurde. "Die FCN-Fans hatten wohl etwas Frust nach dem 0:2. Das ist unnötig. Das sind für mich keine Fans, sondern Unruhestifter. Es gibt halt immer Idioten unter den Fans."

Seinen Humor aber verlor Darmstadts Matchwinner nicht. Auf die Frage, ob der Becher voll gewesen sei, antwortete Kempe: "Der war leer. Schade eigentlich. Ein paar Elektrolyte wären nicht schlecht gewesen."