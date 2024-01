Kemlein: Eine Überraschung, die keine ist

Die Abgeklärtheit und Spielintelligenz, mit der Aljoscha Kemlein bei seinem St. Pauli-Debüt gegen Kaiserslautern (2:0) brillierte, verblüffte viele Beobachter. Nur seinen Trainer nicht. Fabian Hürzeler hatte genau diesen Vortrag von dem erst 19-Jährigen erwartet.

"Mich", sagt Hürzeler, "hat sein Auftritt überhaupt nicht überrascht." Dann rattert der Coach die Gründe beinahe ohne Punkt und Komma herunter. "Er ist sehr weit, hatte bei Union mit Urs Fischer einen Top-Trainer und Top-Mitspieler. Dazu hat er die Gabe, sehr lernwillig zu sein." Und offenbar auch die, seine eigenen Qualitäten gut einschätzen zu können.

Kemleins Laufpensum überragt

Neben seiner Ruhe am Ball bestach er am Samstag nämlich auch in einer Disziplin, die auf St. Pauli bislang von Marcel Hartel dominiert wird: das Kilometerfressen. Mit 13,06 Kilometern übertrumpfte Kemlein den Dauerläufer (12,44), und der verriet, dass der Neuling dies sogar im Vorfeld schon gesagt habe: "Er hat das angekündigt."

Überzeugender Irvine-Ersatz

Weil der junge Leihprofi nicht nur viele Wege machte, sondern verlässlich auch die richtigen, kompensierte er das Fehlen von Jackson Irvine. Der Kapitän hatte für Australien auch im zweiten Spiel gegen Syrien (1:0) beim Asien-Cup getroffen und sich vor der Partie gegen die Pfälzer bei der Mannschaft gemeldet. "Josh hat es sehr gut gemacht, trotzdem ist Jacko unser Kapitän und wir freuen uns, wenn er wieder da ist", sagt Hartel.

Dass Kemlein auf Anhieb in der Lage ist, die Irvine-Lücke zu schließen, lindert indes die Sorgen vor den anstehenden Aufgaben, unter anderem dem Doppelpack gegen Düsseldorf in Liga und Pokal. "Er hat das, was unser Trainer von uns will, in den ersten Tagen extrem aufgesaugt", lobt Routinier Hauke Wahl, "er hat auch außerhalb des Platzes einen super Mix, ist nicht vorlaut, aber auch nicht zu leise. Und auf dem Feld ist er sehr reif."

Dass Kemlein die Akzente nur während der 90 Minuten setzte, danach aber lieber schwieg zu seinem Debüt, hat seinen Trainer im Übrigen ebenfalls nicht verwundert. "Jetzt nicht gleich zu reden, passt zu seinem Charakter", findet Hürzeler. "Er weiß, was wichtig für ihn ist, nämlich dass er nach so einem ersten Spiel daran anknüpft. Josh ist kein Erzähler, sondern ein Arbeiter auf dem Platz." Und in der beim Debüt gezeigten Form ein absoluter Gewinn für den neuen, alten Tabellenführer.