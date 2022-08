Kellers Seitenhieb gegen Fehervar: "Das geht vielleicht in Ungarn"

1:57Nach dem 1:2 in der Europa-Conference-League-Qualifikation braucht der 1. FC Köln im Rückspiel beim ungarischen Vertreter Fehervar FC einen Sieg zum Weiterkommen. Geschäftsführer Christian Keller verrät unterdessen, was im Hinspiel gehemmt hat - und vergleicht die Bundesliga mit der Liga in Ungarn.