Kellermann: "Wir hätten eine schwierigere Gruppe erwischen können"

Das Topspiel in der Frauen-Bundesliga wirft zwar schon seine Schatten voraus, zunächst einmal steht aber für den VfL Wolfsburg noch der CL-Auftakt auf dem Programm. Ralf Kellermann analysiert die Gruppe.

Es ist alles angerichtet für das Bundesliga-Spitzenspiel. Rund 14.700 Karten hat der VfL Wolfsburg schon für das Duell mit Vize-Meister Bayern München verkauft. Der Bundesliga-Gipfel wird am Sonntag (14 Uhr) in der Volkswagen Arena ausgetragen. "Das Spiel wird super angenommen", freut sich Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter des Doublesiegers.

Vor dem Spiel gegen die Bayern müssen die Wolfsburgerinnen noch in die Gruppenphase der Champions League starten. Am Donnerstag (18.45 Uhr) empfängt der VfL den österreichischen Meister SKN St. Pölten. Wolfsburg geht als klarer Favorit in die Partie. "Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen, sind gut beraten, in jedem Spiel Vollgas zu geben", sagt Kellermann, weiß aber auch, dass "wir eine schwierigere Auslosung hätten erwischen können".

Gruppensieg ist "realistisch"

Außer gegen St. Pölten muss der VfL noch gegen AS Rom und Slavia Prag antreten. "Wir sind der Favorit, der Gruppensieg muss unser Ziel sein. Das ist realistisch", erzählt Kellermann. Einen großen Favorit auf den Champions-League-Titel gibt es für ihn in dieser Saison nicht. Olympique Lyon, der FC Barcelona, der FC Chelsea und Paris Saint Germain zählen zu seinem Favoritenkreis. Der VfL erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale, unterlag dort dem spanischen Meister FC Barcelona.

Alle Champions-League-Heimspiele der Wolfsburgerinnen werden bis zum möglichen Viertelfinale im kleinen AOK Stadion ausgetragen. Dort finden knapp 5000 Zuschauer Platz. „Bei der aktuellen Gruppenkonstellation bleiben wir im AOK Stadion. Wir fühlen uns dort sehr wohl", betont Kellermann.

Bayern München bestreitet seine erste Partie der Gruppenphase am Mittwoch (18.45 Uhr) gegen den schwedischen Meister FC Rosengard. Weitere Gruppengegner des Bundesliga-Zweiten sind der FC Barcelona und SL Benfica. Im Vorjahr zogen die Bayern ins Viertelfinale ein und scheiterten dort an Paris Saint Germain.