Kellermann kritisiert Pokal-Ansetzung: "Für beide Vereine ist das unverständlich"

Das Gipfeltreffen im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen zwischen dem FC Bayern und VfL Wolfsburg steigt an einem Samstag. Bei Ralf Kellermann sorgt die Ansetzung aufgrund der Länderspielpause, die zuvor ansteht, dennoch für Kritik.

Im DFB-Pokal der Frauen kommt es bereits im Halbfinale zum Duell zwischen Spitzenreiter VfL Wolfsburg und Verfolger FC Bayern. Der Deutsche Fußball Bund hat das Spiel in München auf Samstag, 15. April, 14 Uhr angesetzt (LIVE! bei kicker). Das ZDF und Sky übertragen die Partie live. Dennoch sorgt die Terminierung bei VfL Wolfsburgs Frauenfußball-Chef Ralf Kellermann für Unmut.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir uns eine andere Terminierung gewünscht hätten, und die Bayern auch", erklärte Kellermann in einer Online-Medienrunde. Das Problem sei, dass unter der Woche Länderspiele angesetzt sind, die die Mannschaften an der Vorbereitung hindern. "Wir hätten wirklich gerne mal vor einem Halbfinale mit dieser Bedeutung mit der gesamten Mannschaft vor dem Abflug trainiert. Das ist jetzt schon wieder nahezu ausgeschlossen. Für beide Vereine ist das unverständlich", kritisierte Kellermann.

Kellermann fordert mehr Mut im Frauenfußball

Die Live-Übertragung des Spiels begrüße man zwar bei den Mannschaften, Kellermann wünsche sich allerdings mehr Mut im Frauenfußball. "Wir sollten die Stärke haben, zu sagen: Wir machen das lieber am Sonntag." Doch Wünsche der Vereine würden beim Verband keine Rolle spielen. "Wenn das Fernsehen 'Samstag, 14 Uhr!' ruft, muss das offenbar gemacht werden", bemängelte der 54-Jährige.

Das zweite Halbfinale findet dagegen am Sonntag statt (18.30 Uhr). Dort stehen sich Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig und der SC Freiburg gegenüber. Die Gewinner treffen am 18. Mai im RheinEnergie-Stadion in Köln aufeinander.