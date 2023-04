Kellerkracher am Freitagabend - Duell der Top-Torjäger in Bremen: Das bringt der 28. Spieltag

Am Tabellenende kommt es am 28. Spieltag zum direkten Duell, außerdem müssen die Bayern die Niederlage gegen ManCity wegstecken. Bei Dortmund steht Torhüter Gregor Kobel vor einem doppelten Jubiläum gegen Ex-Klub Stuttgart.

Kellerduell in Gelsenkirchen

Tabellenschlusslicht gegen den Vorletzten: Der 28. Spieltag startet am Freitagabend (20.30 Uhr) direkt mit einer Partie von enorm großer Bedeutung. Nicht nur punktemäßig treffen in der Veltins-Arena die beiden schwächsten Teams der Liga aufeinander, auch beim Blick auf die Offensivabteilungen stehen Schalke und Hertha - im aktuellen Kalenderjahr - am Ende der Rangliste. Während die Berliner 2023 bis dato auf zwölf Treffer kommen, liegen die Königsblauen mit acht erzielten Toren in diesem Zusammenhang auf dem letzten Platz und damit ebenfalls einen Rang hinter Hertha. Die letzten drei Duelle der beiden Teams endeten allesamt zugunsten der Berliner.

Bayern im Spagat zwischen Hoffenheim und ManCity

Während die Amtszeit des neuen Bayern-Trainers Thomas Tuchel mit dem 4:2-Erfolg über den BVB kaum besser hätte starten können, erlitten der Coach und sein Team beim Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg (1:2) einen ersten ordentlichen Dämpfer. Die jüngste Niederlage des Rekordmeisters - das 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Manchester City - verschärfte die Lage und bringt Tuchel ein wenig in die Bredouille. Gegen ein formstarkes Hoffenheim, das zuletzt dreimal in Folge im Abstiegskampf siegte, muss der Trainer am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) vor dem Champions-League-Rückspiel den perfekten Mix aus Rotation und Souveränität finden, da der FCB im Gegensatz zu den Vorjahren auch in der Bundesliga die Dominanz vermissen lässt. Nur zwei Zähler beträgt der Vorsprung auf den BVB an der Spitze.

"Männer gegen Kinder" wird dem FCA auch in Leipzig nicht reichen

Mit 1:3 verloren die Fuggerstädter am vergangenen Wochenende gegen Köln. Nach lediglich zwei Punkten aus den letzten vier Partien beträgt Augsburgs Abstand auf die Abstiegszone noch sechs Punkte, die Alarmglocken schrillen beim FCA. Als eine Art "Männer gegen Kinder" beschrieb zum Beispiel Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach der Niederlage gegen den Effzeh das Zweikampfverhalten der Augsburger, die bereits seit neun Spielen auf einen Sieg in der Fremde warten. Leipzig hingegen bestätigte mit dem Sieg bei Hertha BSC (1:0) den Aufwärtstrend und darf sich vor dem Duell mit Augsburg auf das Comeback von Top-Torjäger Christopher Nkunku freuen.

Alaaf gegen Helau: Hält die Mainzer Serie in Köln an?

Seit acht Spielen ist Mainz 05 ungeschlagen - derzeitiger Bestwert in der Bundesliga. Gegen Bremen kassierte das Team von Trainer Bo Svensson in einer turbulenten Nachspielzeit spät das 2:2 und musste sich mit einem Punkt zufriedengeben. Die Ergebnis-Konstanz der vergangenen Wochen und Monate trägt Früchte, denn die Mainzer tasten sich langsam aber sicher an die internationalen Plätze heran. Die Gastgeber aus Köln beendeten dagegen mit dem 3:1-Erfolg in Augsburg ihre Sieglos-Serie von sechs Spielen, blieben allerdings in den letzten drei Heimspielen ohne Treffer. Das Hinspiel in Mainz wird beim Effzeh keine schönen Erinnerungen hervorrufen: Mit 5:0 hatten sich die 05er deutlich durchgesetzt.

Kobel vor Doppel-Jubiläum gegen Ex-Klub

Nach der Niederlage gegen die Bayern und dem Pokal-Aus im Viertelfinale in Leipzig fuhr der BVB am letzten Samstag einen Dreier gegen Union Berlin ein (2:1). Unter der Woche gaben die Borussen die Vertragsverlängerung von Julian Brandt bekannt, der in dieser Saison ein absoluter Leistungsträger im Team von Coach Edin Terzic ist. Gegen den VfB Stuttgart, bei dem Neu-Trainer Sebastian Hoeneß sowohl bei seinem Debüt im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Club (1:0) als auch jüngst in Bochum (3:2) jubeln durfte, steht außerdem ein Doppel-Jubiläum bevor: BVB-Keeper Gregor Kobel würde bei seinem nahezu sicheren Einsatz gegen den Ex-Verein nicht nur sein 100. Bundesligaspiel (33 davon für den VfB) bestreiten, sondern auch zum 50. Mal in der Liga für die Schwarz-Gelben im Tor stehen.

SGE ohne Götze gegen auswärtsschwache Fohlen

231 Bundesligaspiele bestritt Mario Götze bis dato - eine Gelb-Sperre bremste den 30-Jährigen in dieser Zeit noch nie aus. Dies ändert sich nun am kommenden Wochenende, denn seine Verwarnung in Leverkusen (1:3) zwingt Götze am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Gladbach zu einer Pause. Während Frankfurt in den letzten sechs Heimspielen ohne Niederlage blieb (4 Siege, 2 Remis) konnten die Fohlen mit dem 4:1 in Hoffenheim Ende Januar lediglich eines ihrer letzten 15 Auswärtsspiele gewinnen. Im Hinspiel setzte sich die Eintracht auch aufgrund einer schwachen Gladbacher Defensive mit 3:1 durch.

Duell der Top-Torjäger in Bremen

Am Sonntag kommt es zu drei Partien, den Anfang machen Werder Bremen und der SC Freiburg um 15.30 Uhr. Die Grün-Weißen stellen mit Niclas Füllkrug den aktuellen Spitzenreiter der Torschützenliste (16 Treffer), bei den Breisgauern führt Vincenzo Grifo die vereinsinterne Rangliste an. Der italienische Nationalspieler teilt sich mit seinen 13 Toren außerdem mit Gladbachs Marcus Thuram Platz zwei in der Bundesliga hinter Füllkrug. Die Bremer warten seit fünf Spielen auf einen Sieg, der Sportclub könnte mit drei Punkten auf einen Champions-League-Platz springen, ist allerdings in der Bundesliga seit drei Partien sieglos.

Champions-League-Aspirant gegen Kellerkind

Auf die 0:2-Niederlage in Frankfurt folgte für Union Berlin am vergangenen Spieltag ein 1:2 im Topspiel beim BVB. Die Eisernen befinden sich nichtsdestotrotz weiterhin mittendrin im Rennen um die Champions League und könnten mit drei Punkten Leipzig und Freiburg auf Abstand halten. Einen Strich durch diese Berliner Rechnung möchte der VfL Bochum machen, der zuletzt ein 2:3 gegen den VfB Stuttgart einstecken musste. Die Bochumer müssen in Köpenick allerdings ohne ihren gesperrten Kapitän Anthony Losilla auskommen, da der Routinier in der turbulenten Schlussphase gegen den VfB seine 5. Gelbe Karte in dieser Saison kassierte.

Beenden die Wölfe Leverkusens beeindruckende Serie?

Zum Abschluss des 28. Spieltags kommt es in der Volkswagen-Arena zum Aufeinandertreffen zwischen den Wölfen und Bayer Leverkusen. Das Team von Xabi Alonso reist nach wettbewerbsübergreifend neun Spielen ohne Niederlage mit breiter Burst nach Wolfsburg, das in den letzten drei Heimspielen zwar stets zurücklag, am Ende aber jeweils noch einen Punkt eintüten konnte. Für VfL-Coach Niko Kovac und dessen Bruder beziehungsweise Co-Trainer Robert Kovac kommt es außerdem zum Duell mit dem Ex-Klub: Während Niko Kovac zwischen 1996 und 1999 insgesamt 77 Bundesligapartien für Bayer als Spieler bestritt, trug sein Bruder sogar 127 Mal das Trikot der Werkself.