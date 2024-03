Kellergipfel gegen Kilia Kiel: Spelle-Venhaus und der letzte Hoffnungsfunken

Gut stehen die Sterne aktuell nicht über dem Vereinsgelände des SC Spelle-Venhaus. Soll der drohende Abstieg aus der Regionalliga Nord doch noch verhindert werden, zählt im Kellerduell mit Kilia Kiel nur ein Sieg.

Enttäuschung und Ernüchterung beim SC Spelle-Venhaus. Die Bemühungen, das Tabellenende zu verlassen, haben nicht gefruchtet. Am Samstag beim Vorletzten Kilia Kiel ergibt sich für den Aufsteiger vielleicht die letzte Chance, einen Hoffnungsfunken zu zünden, auch wenn der Abstand zum 15. Platz bei noch elf Spielen schon elf Punkte beträgt.

Entscheidende Wochen

In den nächsten vier Partien trifft die Mannschaft des zum Saisonende nach sechs Jahren scheidenden Trainers Hanjo Vocks auf Gegner aus dem unteren Tabellendrittel: Nach dem Spiel bei Kilia folgen Heimpartien gegen den Bremer SV, Eintracht Norderstedt und Weiche Flensburg. Doch Hochrechnungen stellen nicht einmal die treuen Fans an, die die Schwarz-Weißen auch nach 14 sieglosen Partien in Folge weiter anfeuern und aufmuntern.

"Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen Punkte holen und so weit wie möglich nach oben kommen", erklärt Vocks seit Wochen. Doch die Hoffnung ist nach der 1:3-Heimniederlage gegen Jeddeloh stark gesunken. Der mutlose Auftritt gerade in der ersten Halbzeit hat Spuren hinterlassen. Die hat das couragierte Spiel gegen Topteam Holstein Kiel II (0:3) nicht verwischt. Dass Kiels Trainer Sebastian Gunkel von einer Partie sprach, die in beide Richtungen gehen konnte, war kein Trost.

Die Speller stehen in der Defensive trotz einiger Schnitzer besser als in der Hinrunde. Das liegt auch daran, dass verletzte (Stamm-)Spieler in der Winterpause in den Kader zurückgekehrt sind. "Am Anfang sind wir für unsere Anlage gelobt worden. Jetzt auch für die Entwicklung", sagt Markus Schütte. Der Sportliche Leiter weiß aber auch: "Bei uns muss fast alles passen, damit wir erfolgreich sind."

Desaströse Zahlen

Doch es reicht noch nicht, um näher an die Nichtabstiegsränge zu kommen. Die Zahlen sprechen gegen den SCSV. Er hat die vergangenen fünf Spiele verloren, die wenigsten Tore der Liga geschossen (20), die meisten Gegentreffer kassiert (66), in 23 Spielen nur neun Punkte geholt. In entscheidenden Momenten haben die Speller zu oft Torchancen nicht genutzt. Ausgerechnet bei Kilia Kiel, dem Gegner, gegen den sie vor fast einem halben Jahr den letzten Sieg geholt haben, fehlt der niederländische Torjäger Jip Kemna (6 Treffer). "Unser Anspruch muss ein Sieg sein", sagt Schütte, für den Aufgeben keine Option ist.

Trotz der sportlichen Defizite haben die Emsländer an ihrer Philosophie festgehalten: Eine Trainerentlassung war kein Thema. Finanziell stimmt es auch im Abstiegsfall, weil der Verein kein Risiko einging. Dafür sammelte er viele Erfahrungen, erntet für sein Standing Lob. Auch im nächsten Jahr setzt der SCSV unabhängig von der Liga, höchstwahrscheinlich aber in der Oberliga Niedersachsen, auf Fußballer aus der Region. Die noch zweigleisige Planung unter dem neuen Trainer Tobias Harink (U19 Preußen Münster) ist fortgeschritten. Marvin Kehl (Preußen Münster II) verfügt aus Zeiten bei St. Pauli II und Lüneburg als einer von bisher drei externen Zugängen über Regionaligaerfahrung. Aus dem aktuellen Kader haben offiziell elf Spieler für die nächste Saison zugesagt, weitere werden folgen. Verlassen werden Jip Kemna (HHC Hardenberg/NL) und Adrian Lenz (SV Meppen) den SCSV, für den das erhoffte Fußballmärchen wohl nicht wahr werden wird. Aber auseinanderfallen wird die Mannschaft nicht.