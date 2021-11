Kellerduelle: Erfolge für Grimma und Zorbau - Raak-Dreierpack: Krieschow zieht an Jena vorbei

Im Tabellenkeller der Oberliga NOFV-Süd feierten der FC Grimma und der SV Blau-Weiß Zorbau enorm wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten, während sich an der Spitze der VFC Plauen etwas absetzt.

Der VFC Plauen bleibt das Maß der Dinge. Bereits am Freitagabend setzten sich die Vogtländer verdientermaßen gegen den FC Inter Leipzig durch (2:0). Für die Führung nach 12 Minuten brauchte es aber die Hilfe der Gäste. Eine Ecke von Walther verlängerte Guanera ins eigene Tor. Ein ruhender Ball ging auch dem 2:0 voraus. Popowicz kam an den Ball und traf sehenswert in den Knick (36.). An der Überlegenheit der Heimelf änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Einziges Manko der Gastgeber an diesem Tag, sie ließen zu viele Chancen ungenutzt. Und so blieb es beim 2:0.

Auf den Verfolgerplätzen hingegen gab es Bewegung. Die Jenaer Reserve unterlag bei Budissa Bautzen mit 0:1. Jockusch traf bereits nach elf Minuten für die Gastgeber, die den knappen Vorsprung in der umkämpften Partie geschickt verteidigten. Der VfB Krieschow dagegen gewann souverän zuhause gegen den FC Einheit Wernigerode und schob sich an Jena vorbei. Raak wuchtete in der 34. Minute den Ball zur VfB-Führung aus 20 Metern in den Giebel. Ansonsten ließen die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Nach dem Pausentee platzte der Knoten allerdings. Erst Hebler (56.) und später Raak (65., 80.) mit seinen Treffern zwei und drei schraubten das Ergebnis standesgemäß dem Spielverlauf auf 4:0 - zeitgleich der Endstand - in die Höhe. Hinter Jena folgt nun die SG Union Sandersdorf, die ihrerseits durch einen Wonneberger-Doppelpack 2:0 gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf gewann und damit am sieglosen FC Rot-Weiß Erfurt (0:1 beim FC An der Fahner Höhe) vorbeizogen.

Im Tabellenkeller sammelten derweil der FC Grimma und der SV Blau-Weiß Zorbau wichtige Zähler. Beide stehen nun bei 14 Punkten. Grimma behielt dank neun starker Minuten in Hälfte eins, in denen Wiegner, Brand (Strafstoß) und Hübner dreimal trafen, die Oberhand gegen den SV Arnstadt - 3:2. In Zorbau war es die Schlussviertelstunde die Blau-Weiß zum Sieg verhalf. Bornschein und Froehlich markierten den 2:0-Endstand. Außerdem entführte der VfL Halle 96 im Mittelfeldduell beim Bischofswerdaer FV 08 die Punkte.